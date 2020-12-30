Головні новини вівторка і ночі: відсторонення голови КС, нова підозра Микитасю

Зеленський відсторонив голову КСУ на два місяці, Микитась під домашнім арештом через "авторитета" домовився про викрадення людини - слідство — актуальні новини 29 грудня.

Про відсторонення глави КС

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони для вирішення питання виходу із конституційної кризи.

Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Про нову підозру Микитасю

Колишньому керівнику компанії "Укрбуд", фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

Національна поліція повідомила, що підозрює Микитася у викраденні людини в грудні 2020 року та вимаганні "боргу".

Водночас у НАБУ повідомили, що не володіють інформацією щодо доказової бази, на підставі якої Нацполіція повідомили про підозру Микитасю.

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