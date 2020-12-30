Главные новости вторника и ночи: отстранение главы КС, новое подозрение Микитасю

Зеленский отстранил главу КСУ на два месяца, Микитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие — актуальные новости 29 декабря.

Об отстранении главы КС

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

О новом подозрении Микитасю

Бывший руководитель компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Национальная полиция сообщила, что подозревает Микитася в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".

В то же время в НАБУ сообщили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой Нацполиция сообщили о подозрении Микитасю.

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