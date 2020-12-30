Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости вторника и ночи: отстранение главы КС, новое подозрение Микитасю

Среда, 30 декабря 2020, 08:00

Зеленский отстранил главу КСУ на два месяца, Микитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие — актуальные новости 29 декабря.

Об отстранении главы КС

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

О новом подозрении Микитасю

Бывший руководитель компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Национальная полиция сообщила, что подозревает Микитася в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".

В то же время в НАБУ сообщили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой Нацполиция сообщили о подозрении Микитасю.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

О других важных новостях

Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору. Уже две недели от Ирины Венедиктовой нет ответа, генпрокурор отрицает. 

Во Львове следователи начали уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридной оружием России против Украины.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, но только российской вакциной, потому что не доверяет "западным аналогам".

Постановление Кабинета Министров, которым повышается льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения, принято во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года.

Темы: КСТупицкий


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: почти 8 тысяч новых больных за сутки, но выздоровлений вдвое больше

В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого

Новости 29 декабря: отстранение главы КС, новое подозрение Микитасю

Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Президент отстранил главу КСУ на два месяца

Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

Все новости...
КС
В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого
Президент отстранил главу КСУ на два месяца
Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС
Последние новости
09:37
Китайская COVID-вакцина показала эффективность почти на 80%
09:09
Латвия ввела ночной комендантский час в новогодние выходные
08:51
Хорватию утром всколыхнули три новых землетрясения, люди ночевали на улицах
08:30
COVID в Украине: почти 8 тысяч новых больных за сутки, но выздоровлений вдвое больше
08:14
В последние дни декабря Украину накроет туман и сильный ветер
08:00
Главные новости вторника и ночи: отстранение главы КС, новое подозрение Микитасю
07:41
На востоке Украины войска России семь раз открывали огонь
07:03
Конкурент Маска просит регулятор проверить космический интернет SpaceX Starlink на экологичность
06:07
Байден: После инаугурации я прикажу частным компаниям ускорить производство медицинских товаров
04:57
Коронавирус: в мире за сутки выявлено 600 тысяч новых заражений
Все новости...