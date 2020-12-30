Защита Микитася, который дал показания на Татарова, говорит о провокации в деле полиции

Защита екснардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, говорит о провокации в полицейском расследовании. Ранее полиция заподозрила Микитася в организации похищения человека.

Источник: комментарий адвоката Артура Габриеляна "Украинской правде"; материалы дела, имеющиеся в распоряжении УП

Прямая речь адвоката: "Мы с самого начала знали, что это провокация, но не могли понять, откуда ноги растут.

Мы заметили, что один из участников, является провокатором. С тех материалов, которые нам предоставлены, видно, что он сделал имитацию переписки с Микитасем".

Детали: Среди доказательств полиции содержится якобы переписка Микитася с другим подозреваемым по фамилии Чернов. В этой переписке речь идет о похищении человека, которое, по версии следствия, заказал екснардеп.

В то же время, защита утверждает, что Чернов на самом деле переписывался с самим собой с двух разных телефонов, а потом изменил имя одного из абонентов на "Микитась Максим". Впоследствии мужчина прислал скриншоты с измененным именем своим соучастникам как задание от Микитася.

Полиция изъяла у Чернова два телефона, на которых сохранились упомянутые переписки. В мессенджерах абоненты были подписаны друг у друга как "Яя" и "Серега Оч. Важный".

фото из материалов дела

фото из материалов дела

При этом в "Корзине" одного из устройств находился скриншот этой же переписки. На этом скриншоте абонент "Яя" уже имеет имя "Микитась Максим".

фото из материалов дела

Также на номер "Яя" присылали фото Микитася, которое позже установили как фото абонента.

фото из материалов дела

По словам защиты, оба телефона принадлежат Чернову. При этом среди всех фигурантов дела о похищении человека только он дал показания на Микитася. Чернов свидетельствовал 27 декабря в изоляторе временного содержания, который подчиняется полиции. Адвокат Микитася говорит, что, по решению суда, фигурант должен был быть доставлен в СИЗО, которое подчиняется Министерству юстиции.

Общение о похищении человека начинается 30 ноября – 1 декабря. Примерно в это же время заместитель главы Офиса президента Олег Татаров узнал, что ему подготовили подозрение в коррупции. Свидетельства для этого подозрения дал Микитась.

"Украинская правда" попыталась получить позицию следствия. Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик ответила, что не может комментировать материалы дела.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рекомендовал обратиться к заместителю министра Антону Геращенко.

Последний на вопрос УП ответил следующее: "Фантазии господина Микитася и его защитников не имеет смысла комментировать. Человек, который подозревается в организации особо тяжкого преступления, будет врать, чтобы выгородить себя ".

Что было раньше: Шевченковский райсуд Киева 30 декабря избирает меру пресечения Микитасю по делу о похищении человека.

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