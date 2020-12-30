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Микитасю не обрали запобіжний захід: захист оголосив відвід судді

Середа, 30 грудня 2020, 21:37
"Слово і діло"

Шевченківський районний суд Києва не обрав запобіжний захід забудовнику екснардепу Максиму Микитасю в справі про замовлення викрадення людини через заяву про відвід слідчому судді.

Джерело: трансляція судового засідання 30 грудня

Деталі: На думку адвокатів, відбулося порушення процедури авторозподілу суддів. Вони також звернули увагу, що Микитась був повідомлений про розгляд питання запобіжного заходу за пів години до початку судового засідання (а не за 3 години, як того вимагає закодавство).

Захист Микитася також заявив кілька клопотань про витребування матеріалів і документів у справі, жодне з яких суддя Наталія Аббасова не задовольнила.

Після цього адвокати попросили коротку перерву і склали письмову заяву про відвід судді.

Розглянути її планують о 9.00 31 грудня.

Українська правда


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