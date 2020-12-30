Микитасю не обрали запобіжний захід: захист оголосив відвід судді
Шевченківський районний суд Києва не обрав запобіжний захід забудовнику екснардепу Максиму Микитасю в справі про замовлення викрадення людини через заяву про відвід слідчому судді.
Джерело: трансляція судового засідання 30 грудня
Деталі: На думку адвокатів, відбулося порушення процедури авторозподілу суддів. Вони також звернули увагу, що Микитась був повідомлений про розгляд питання запобіжного заходу за пів години до початку судового засідання (а не за 3 години, як того вимагає закодавство).
Захист Микитася також заявив кілька клопотань про витребування матеріалів і документів у справі, жодне з яких суддя Наталія Аббасова не задовольнила.
Після цього адвокати попросили коротку перерву і склали письмову заяву про відвід судді.
Розглянути її планують о 9.00 31 грудня.
Що передувало: Захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні.
Передісторія:
- Із 2 грудня Максим Микитась перебуває під домашнім арештом. Він пішов на угоду зі слідством у справі, яку розслідує НАБУ.
- 29 грудня Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людини у Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру.
- З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
- Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
- Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.