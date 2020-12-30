Микитасю не избрали меру пресечения: защита объявила отвод судьи

Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения застройщику экс-нардепу Максиму Микитасю в деле о заказе похищения человека из-за заявления об отводе следственного судьи.

Источник: трансляция судебного заседания 30 декабря

Детали: По мнению адвокатов, произошло нарушение процедуры автораспределения судей. Они также обратили внимание, что Микитась был уведомлен о рассмотрении вопроса меры пресечения за полчаса до начала судебного заседания (а не за 3 часа, как того требует закодавство).

Защита Микитася также заявила несколько ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых судья Наталья Аббасова не удовлетворила.

После этого адвокаты попросили короткий перерыв и составили письменное заявление об отводе судьи.

Рассмотреть его планируют в 9.00 31 декабря.

Что предшествовало: Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.

Читайте также: Тест на политическую волю. Как команда Зеленского уступает коррупционным традициям

Предыстория: