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Микитасю не избрали меру пресечения: защита объявила отвод судьи

Среда, 30 декабря 2020, 21:37
"Слово і діло"

Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения застройщику экс-нардепу Максиму Микитасю в деле о заказе похищения человека из-за заявления об отводе следственного судьи.

Источник: трансляция судебного заседания 30 декабря

Детали: По мнению адвокатов, произошло нарушение процедуры автораспределения судей. Они также обратили внимание, что Микитась был уведомлен о рассмотрении вопроса меры пресечения за полчаса до начала судебного заседания (а не за 3 часа, как того требует закодавство).

Защита Микитася также заявила несколько ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых судья Наталья Аббасова не удовлетворила.

После этого адвокаты попросили короткий перерыв и составили письменное заявление об отводе судьи.

Рассмотреть его планируют в 9.00 31 декабря.

Украинская правда


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