Микитасю не избрали меру пресечения: защита объявила отвод судьи
Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения застройщику экс-нардепу Максиму Микитасю в деле о заказе похищения человека из-за заявления об отводе следственного судьи.
Источник: трансляция судебного заседания 30 декабря
Детали: По мнению адвокатов, произошло нарушение процедуры автораспределения судей. Они также обратили внимание, что Микитась был уведомлен о рассмотрении вопроса меры пресечения за полчаса до начала судебного заседания (а не за 3 часа, как того требует закодавство).
Защита Микитася также заявила несколько ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых судья Наталья Аббасова не удовлетворила.
После этого адвокаты попросили короткий перерыв и составили письменное заявление об отводе судьи.
Рассмотреть его планируют в 9.00 31 декабря.
Что предшествовало: Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.
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Предыстория:
- Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по делу, которое расследует НАБУ.
- 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение.
- С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
- Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
- Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.