Микитась не з'явився в суд, поліції дали дозвіл на привід

Шевченківський районний суд через неявку на засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваного у замовному викраденні людини забудовника екснардепа Максима Микитася виніс ухвалу про його привід.

Джерело: трансляція засідання суду 31 грудня, адвокат Микитася Артур Гарбрієлян у коментарі УП

Деталі: Суддя Наталія Аббасова задовольнила клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що Микитась був повідомлений про час засідання, але не з’явився і не надав інформацію про причини неявки.

Поліція має доставити Микитася в суд на 13 годину.

Водночас адвокат підозрюваного у коментарі УП пояснив, що 29 грудня його підзахисного викликали на допит у поліцію (це підтверджує повістка, яка є в розпорядженні УП -ред.). Допит мав відбутись 31 грудня о 10 годині ранку. У час, коли почався суд, Микитась саме з'явився до слідчого, однак, за словами Габрієляна, слідчу дію скасували, завчасно не попередивши захист.

Що передувало: 30 грудня суд не зміг обрати запобіжний захід Микитасю. Захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні.

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