Микитась не з'явився в суд, поліції дали дозвіл на привід
Шевченківський районний суд через неявку на засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваного у замовному викраденні людини забудовника екснардепа Максима Микитася виніс ухвалу про його привід.
Джерело: трансляція засідання суду 31 грудня, адвокат Микитася Артур Гарбрієлян у коментарі УП
Деталі: Суддя Наталія Аббасова задовольнила клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що Микитась був повідомлений про час засідання, але не з’явився і не надав інформацію про причини неявки.
Поліція має доставити Микитася в суд на 13 годину.
Водночас адвокат підозрюваного у коментарі УП пояснив, що 29 грудня його підзахисного викликали на допит у поліцію (це підтверджує повістка, яка є в розпорядженні УП -ред.). Допит мав відбутись 31 грудня о 10 годині ранку. У час, коли почався суд, Микитась саме з'явився до слідчого, однак, за словами Габрієляна, слідчу дію скасували, завчасно не попередивши захист.
Що передувало: 30 грудня суд не зміг обрати запобіжний захід Микитасю. Захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні.
Передісторія:
- Із 2 грудня Максим Микитась перебуває під домашнім арештом. Він пішов на угоду зі слідством у справі, яку розслідує НАБУ.
- 29 грудня Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людини у Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру.
- З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
- Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
- Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.