Микитась не пришел в суд, полиции дали разрешение на привод

Шевченковский районный суд из-за неявки на заседание по избранию меры пресечения подозреваемого в заказном похищении человека застройщика экс-нардепа Максима Микитася вынес постановление о его приводе.

Источник: трансляция заседания суда 31 декабря, адвокат Микитася Артур Гарбриелян в комментарии УП

Детали: Судья Наталья Аббасова удовлетворила ходатайство стороны обвинения, отметив, что Микитась был уведомлен о времени заседания, но не явился и не предоставил информацию о причинах неявки.

Полиция должна доставить Микитася в суд на 13 часов.

Вместе с тем адвокат подозреваемого в комментарии УП пояснил, что 29 декабря его подзащитного вызывали на допрос в полицию (это подтверждает повестка, которая есть в распоряжении УП -ред.). Допрос должен был состояться 31 декабря в 10:00 утра. В момент, когда начался суд, Микитась именно явился к следователю, однако, по словам Габриеляна, следственное действие отменили, заранее не предупредив защиту.

Что предшествовало: 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитасю. 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитась.Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.

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