Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Микитась не пришел в суд, полиции дали разрешение на привод

Четверг, 31 декабря 2020, 11:31
Микитась не пришел в суд, полиции дали разрешение на привод

Шевченковский районный суд из-за неявки на заседание по избранию меры пресечения подозреваемого в заказном похищении человека застройщика экс-нардепа Максима Микитася вынес постановление о его приводе.

Источник: трансляция заседания суда 31 декабря, адвокат Микитася Артур Гарбриелян в комментарии УП

Детали: Судья Наталья Аббасова удовлетворила ходатайство стороны обвинения, отметив, что Микитась был уведомлен о времени заседания, но не явился и не предоставил информацию о причинах неявки.

Полиция должна доставить Микитася в суд на 13 часов.

Вместе с тем адвокат подозреваемого в комментарии УП пояснил, что 29 декабря его подзащитного вызывали на допрос в полицию (это подтверждает повестка, которая есть в распоряжении УП -ред.). Допрос должен был состояться 31 декабря в 10:00 утра. В момент, когда начался суд, Микитась именно явился к следователю, однако, по словам Габриеляна, следственное действие отменили, заранее не предупредив защиту.

Что предшествовало: 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитасю. Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.

Читайте также: Тест на политическую волю. Как команда Зеленского уступает коррупционным традициям

Предыстория:

  • Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по делу, которое расследует НАБУ.
  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Микитась
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Микитась
Апелляция оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 миллионов
Вице-премьер и Татаров: какие чиновники всплыли в деле о рекордной взятке Микитася
Микитася арестовали с возможностью залога, в три раза меньшего, чем взятка
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: