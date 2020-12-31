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Микитась не пришел в суд, полиции дали разрешение на привод

Четверг, 31 декабря 2020, 12:31

Шевченковский районный суд из-за неявки на заседание по избранию меры пресечения подозреваемого в заказном похищении человека застройщика экс-нардепа Максима Микитася вынес постановление о его приводе.

Источник: трансляция заседания суда 31 декабря, адвокат Микитася Артур Гарбриелян в комментарии УП

Детали: Судья Наталья Аббасова удовлетворила ходатайство стороны обвинения, отметив, что Микитась был уведомлен о времени заседания, но не явился и не предоставил информацию о причинах неявки.

Полиция должна доставить Микитася в суд на 13 часов.

Вместе с тем адвокат подозреваемого в комментарии УП пояснил, что 29 декабря его подзащитного вызывали на допрос в полицию (это подтверждает повестка, которая есть в распоряжении УП -ред.). Допрос должен был состояться 31 декабря в 10:00 утра. В момент, когда начался суд, Микитась именно явился к следователю, однако, по словам Габриеляна, следственное действие отменили, заранее не предупредив защиту.

Что предшествовало: 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитасю. 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитась.Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.

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Предыстория:

  • Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по делу, которое расследует НАБУ.
  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП
Темы: Микитась


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