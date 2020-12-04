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Уряд отримав пропозиції щодо обмежень під час зимового локдауну

П'ятниця, 4 грудня 2020, 18:12
Уряд отримав пропозиції щодо обмежень під час зимового локдауну

Кабінет міністрів розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень із урахуванням пропозицій голів міст та ОДА.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

Зазначається, що представники місцевої влади спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Повний перелік обмежень оприлюднять на засідання уряду 9 грудня.

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівлокдаункарантинкоронавірусепідемія
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