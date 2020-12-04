Під час локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив людей, що під час ймовірного січневого локдауну державні кордони на в'їзд та виїзд будуть відкритими для українців, тому не потрібно скасовувати відпустки.
Джерело: Зеленський під час відеозвернення
Деталі: Зеленський розповів, що в грудні локдауну точно не буде, а буде в січні – ймовірність його "не мала". Проте президент не радить продавати квитки та скасовувати відпустки – державний кордон буде відкритий на в’їзд та виїзд для українців.
Деталі: Зеленський просить людей дезінфікувати руки, тримати дистанцію, уникати скупчень та зміцнювати імунітет. Він також запропонував українцям взяти участь у так званому референдумі щодо локдауну.
Президент також нагадав, як правильно носити захисні маски.
Пряма мова Зеленського: "Ми зовсім не так собі уявляли народовладдя, але усі ми беремо участь у всеукраїнському референдумі. Питання – "локдаун в грудні". Що робити якщо ваша відповідь "ні" - все дуже просто, будь ласка, народ, носіть маски! Носіть їх правильно.
Передісторія:
- У владних коридорах обговорювали різні варіанти запровадження тотального карантину: на Новий рік та Різдво, ще до свят чи й після Нового року.
- Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня.
- Керівник МОЗ констатував, що очікуваного результату він не дав через порушення обмежень українцями, тож продовжувати його не планують.
- 2 грудня уряд підтвердив, що карантин вихідного дня не продовжать.
- МОЗ запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.
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