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Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

П'ятниця, 4 грудня 2020, 18:39
Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив людей, що під час ймовірного січневого локдауну державні кордони на в'їзд та виїзд будуть відкритими для українців, тому не потрібно скасовувати відпустки.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Деталі: Зеленський розповів, що в грудні локдауну точно не буде, а буде в січні – ймовірність його "не мала". Проте президент не радить продавати квитки та скасовувати відпустки – державний кордон буде відкритий на в’їзд та виїзд для українців.

Деталі: Зеленський просить людей дезінфікувати руки, тримати дистанцію, уникати скупчень та зміцнювати імунітет. Він також запропонував українцям взяти участь у так званому референдумі щодо локдауну.

Президент також нагадав, як правильно носити захисні маски.

Пряма мова Зеленського: "Ми зовсім не так собі уявляли народовладдя, але усі ми беремо участь у всеукраїнському референдумі. Питання – "локдаун в грудні". Що робити якщо ваша відповідь "ні" - все дуже просто, будь ласка, народ, носіть маски! Носіть їх правильно.

 

Передісторія:

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Роман Петренко, УП

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Теми: Зеленськийлокдаункарантинкоронавірус
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