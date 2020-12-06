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Міністр Уруський про візит в офіс Кауфмана: "Це не якісь договорняки"

Неділя, 6 грудня 2020, 07:52
Міністр Уруський про візит в офіс Кауфмана: Це не якісь договорняки

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Борисом Кауфманом в його офісі, але запевнив, що розмовляв про "можливі інвестиції".

Джерело: Уруський в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: 17 листопада журналісти "Схем" зафіксували, як з Офісу президента Володимира Зеленського виїхав Mercedes GL українського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Того ж дня знімальна група помітила біля офісу бізнесмена, куди він повернувся після ОП, відомчий урядовий Mercedes. На ньому до Кауфмана приїздив віцепрем'єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

5 грудня чиновник підтвердив свій візит до Кауфмана, проте заявив, що в ході зустрічі не було "договорняків". За його словами, темою дискусії були "можливі інвестиції, які могли би бути вкладені".

 
Уруський виходить з офісу Кауфмана

Пряма мова Уруського: "Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно. Це ж не якісь там "договорняки", як кажуть, що таємні. Нічого таємного".

Нагадаємо: Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть виключно публічними. Тим часом високопосадовці продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами.

Теми: олігархи
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