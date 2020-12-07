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Сійярто поскаржився на Україну в ЄС, але жодна країна не відреагувала – ЗМІ

Понеділок, 7 грудня 2020, 13:02
Сійярто поскаржився на Україну в ЄС, але жодна країна не відреагувала – ЗМІ

Угорський міністр закордонних справ на засіданні глав МЗС Євросоюзу в понеділок порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Про це від власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини підняв питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це питання", - повідомив кореспондент. 

Нагадаємо, минулого тижня глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті, що пройшли 30 листопада. Генсек Альянсу заявив, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку. 

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 3 грудня Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

Читайте детальніше: "ЛГБТ-війна" Віктора Орбана: навіщо Угорщина перейшла червоні лінії у відносинах з Україною

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Теми: УгорщинаЄСУкраїнаміжнародні відносини
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