Сійярто поскаржився на Україну в ЄС, але жодна країна не відреагувала – ЗМІ

Угорський міністр закордонних справ на засіданні глав МЗС Євросоюзу в понеділок порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Про це від власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини підняв питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це питання", - повідомив кореспондент.

