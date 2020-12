Сийярто пожаловался на Украину в ЕС, но ни одна страна не отреагировала – СМИ

Венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос", - сообщил корреспондент.

