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Сийярто пожаловался на Украину в ЕС, но ни одна страна не отреагировала – СМИ

Понедельник, 7 декабря 2020, 13:02
Сийярто пожаловался на Украину в ЕС, но ни одна страна не отреагировала – СМИ

Венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос", - сообщил корреспондент. 

На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.

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Темы: ВенгрияЕСУкраинамеждународные отношения
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