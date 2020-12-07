Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня – Фукс

Понеділок, 7 грудня 2020, 22:59
Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня – Фукс

Відомий український олігарх Павло Фукс і друг Геннадія Кернеса розповів, що сам мер Харкова планує повернутися в Україну до Нового року.

Джерело: Фукс в Telegram

Пряма мова Фукса: Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося.

Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома".

Нагадаємо: Раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки Шаріте.

Днями стало відомо, що Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня, але територіальна виборча комісія може перенести її на пізніше.

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.
  • Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови, але одразу закрили.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Кернес
Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові
Терехов на вибори витратив більше, ніж решта кандидатів разом узяті - ОПОРА
Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: