Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня – Фукс

Понеділок, 7 грудня 2020, 23:59

Відомий український олігарх Павло Фукс і друг Геннадія Кернеса розповів, що сам мер Харкова планує повернутися в Україну до Нового року.

Джерело: Фукс в Telegram

Пряма мова Фукса: Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося.

Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома".

Нагадаємо: Раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки Шаріте.

Днями стало відомо, що Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня, але територіальна виборча комісія може перенести її на пізніше.

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.
  • Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови, але одразу закрили.

Українська правда
Теми: КернесХарків


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни відмовилися від зустрічі з ДПСУ щодо ситуації з "убивством на кордоні"

Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни

Офіс генпрокурора викликали на комітет: вимагають звіту

фотоБританія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки

Позитивна тенденція: одужань від COVID знову більше, ніж нових хворих

"Слуга народу" програв на виборах мера у Кривому Розі – ТВК

Усі новини...
Кернес
Кернес не встигає на засідання міськради 9 грудня, але сесію можуть "посунути"
Харківська міськрада збереться 9 грудня, але чи буде Кернес – невідомо
Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса мером
Останні новини
14:56
У листопаді авіаперевезення становили лише 43% минулорічних обсягів
14:47
ВАКС відмовився міняти запобіжний захід Гладковському 
14:47
Зеленський призначив винороба новим главою Закарпаття
14:40
фотоГрався з сірниками: на Львівщині загинула дитина, яку мати залишила без нагляду
14:39
З України намагалися вивезти складові зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" - СБУ
14:31
Рада розгляне законопроєкт про бюджет-2021 15 грудня – нардеп
14:28
У левів зоопарку Барселони виявили коронавірус
14:04
Морозець поступиться місцем теплому повітрю до четверга
14:01
"МАУ" Коломойського просить Зеленського вплинути на надання компанії стабкредиту
13:48
Китайська вакцина від COVID показала ефективність до 97%
Усі новини...