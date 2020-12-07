Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня – Фукс
Понеділок, 7 грудня 2020, 23:59
Відомий український олігарх Павло Фукс і друг Геннадія Кернеса розповів, що сам мер Харкова планує повернутися в Україну до Нового року.
Джерело: Фукс в Telegram
Пряма мова Фукса: Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося.
Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома".
Нагадаємо: Раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки Шаріте.
Днями стало відомо, що Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня, але територіальна виборча комісія може перенести її на пізніше.
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Передісторія:
- Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
- Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
- 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
- У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.
- Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови, але одразу закрили.
Українська правда