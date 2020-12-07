Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня – Фукс

Відомий український олігарх Павло Фукс і друг Геннадія Кернеса розповів, що сам мер Харкова планує повернутися в Україну до Нового року.

Джерело: Фукс в Telegram

Пряма мова Фукса: Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося.

Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома".

Нагадаємо: Раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки Шаріте.

Днями стало відомо, що Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня, але територіальна виборча комісія може перенести її на пізніше.

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