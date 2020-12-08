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Британія відмовиться від положень проєкту про внутрішній ринок, які порушували угоду про Brexit

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:07

Британія погодилась відмовитися від положень законопроєкту про внутрішній ринок, які суперечили вже підписаній угоді про вихід Британії з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить спільна заява, оприлюднена після зустрічі співголів спільного комітету Британії та ЄС - британського міністра Майкла Гоува з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. 

Зустріч посадовців відбулася 7 грудня у Брюсселі, паралельно з перемовинами щодо торгової угоди після Brexit. Ці домовленості, що не пов'язані з перемовинами про торгівлю, мають забезпечити безпроблемне функціонування угоди про вихід Британії з ЄС після завершення перехідного періоду 1 січня 2021 року. 

У спільному комюніке Гоув і Шефчович заявили про "згоду в принципі щодо усіх питань, зокрема протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії"  - який має зберегти "прозорий" кордон між двома частинами острова і після виходу Британії з ЄС.  

Принципової згоди вдалося досягти щодо таких питань як прикордонний контроль для перевірки товарів, постачання медикаментів, постачання охолодженого м’яса та інших продуктів, а також правил державної допомоги бізнесу згідно з умовами протоколу (з-під дії правил мають виключити субсидії для сільського господарства та риболовлі) та представництво в арбітражах для врегулювання спорів. 

"З огляду на ці спільно погоджені рішення, Британія вилучить положення 44, 45 та 47 із закону про внутрішній ринок та не включатиме подібних положень у проєкт щодо оподаткування", - йдеться у комюніке. 

Раніше Брюссель почав готуватися до судового позову проти Британії через ці пропозиції.

Детальніше про це читайте у статті Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості з Лондоном про Brexit.



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