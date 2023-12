Британія відмовиться від положень проєкту про внутрішній ринок, які порушували угоду про Brexit

Британія погодилась відмовитися від положень законопроєкту про внутрішній ринок, які суперечили вже підписаній угоді про вихід Британії з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить спільна заява, оприлюднена після зустрічі співголів спільного комітету Британії та ЄС - британського міністра Майкла Гоува з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

Зустріч посадовців відбулася 7 грудня у Брюсселі, паралельно з перемовинами щодо торгової угоди після Brexit. Ці домовленості, що не пов'язані з перемовинами про торгівлю, мають забезпечити безпроблемне функціонування угоди про вихід Британії з ЄС після завершення перехідного періоду 1 січня 2021 року.

У спільному комюніке Гоув і Шефчович заявили про "згоду в принципі щодо усіх питань, зокрема протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії" - який має зберегти "прозорий" кордон між двома частинами острова і після виходу Британії з ЄС.

🇪🇺🇬🇧 Pleased to announce that thanks to hard work, @michaelgove and I have reached an agreement in principle on all issues re the #WithdrawalAgreement implementation. This will ensure it is fully operational as of 1 Jan, incl. the Protocol on Ireland/NI 👉 https://t.co/RaWNEVbxrt pic.twitter.com/1OCjapNd3F