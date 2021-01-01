Подекуди в Україні можна буде побачити сонечко – синоптик

У суботу вдень в Україні очікується досить тепла погода без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталка Діденко в Facebook

Деталі: На всій території – хмарно з проясненнями.

Температура повітря вдень у центральних областях +4+6 градусів, на Заході +6+8, у північних і східних +2+4, на півдні +6+9, у Криму до +11.

У Києві в суботу вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4+6 градусів. Вітер західний 5-10 м/с.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в суботу можна буде подекуди в Україні побачити сонечко або хоча б прояснення.

У суботу-неділю в більшості областей переважатиме суха погода, хіба що найближчої ночі у Карпатах ймовірний сніг, а на Луганщині – переважно дощ.

Дослівно Діденко: "Наступного тижня в Україну прийде похолодання, проте незначне. Найменше воно торкнеться південної частини України та прилеглих до неї центральних областей".