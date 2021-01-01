Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Подекуди в Україні можна буде побачити сонечко – синоптик

П'ятниця, 1 січня 2021, 22:38

У суботу вдень в Україні очікується досить тепла погода без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталка Діденко в Facebook

Деталі: На всій території – хмарно з проясненнями.

Температура повітря вдень у центральних областях +4+6 градусів, на Заході +6+8, у північних і східних +2+4, на півдні +6+9, у Криму до +11.

У Києві в суботу вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4+6 градусів. Вітер західний 5-10 м/с.

 

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в суботу можна буде подекуди в Україні побачити сонечко або хоча б прояснення.

У суботу-неділю в більшості областей переважатиме суха погода, хіба що найближчої ночі у Карпатах ймовірний сніг, а на Луганщині – переважно дощ.

Дослівно Діденко: "Наступного тижня в Україну прийде похолодання, проте незначне. Найменше воно торкнеться південної частини України та прилеглих до неї центральних областей".

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет

Секретар міськради Харкова попросив ВР про вибори, Добкін уже готується

фото, відео, оновленоУ Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери

Зарплати освітян зросли на 20% – МОН

фотоУ Славському зупинився підйомник із 74 людьми

У січні сфера послуг має повністю перейти на українську

Усі новини...
погода
Новий рік прийде з дощами
Ніч на 30 грудня в Києві побила температурний рекорд
В останні дні грудня Україну накриє туман і сильний вітер
Останні новини
23:33
Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
22:57
Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
22:38
Подекуди в Україні можна буде побачити сонечко – синоптик
21:48
Секретар міськради Харкова попросив ВР про вибори, Добкін уже готується
20:57
У Франції поліція вже добу не може розігнати масштабну підпільну вечірку
20:21
Уряд планує спростити виплати сім'ям померлих від COVID-19 медиків
20:10
У Франції частка придбаних електромобілів та "гібридів" у 2020 році зросла утричі
19:50
В Україні вже виплатили 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію – міністр
19:15
80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу
19:02
В Україні зросли тарифи на тепло
Усі новини...