Новини 11 січня: імпічмент Трампа, санкції США проти Дубінського та Онищенка

Конгрес США розпочав процес імпічменту Трампа, США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача, — актуальні новини 11 січня.

Про імпічмент Трампа

Палата представників Конгресу США оприлюднила проєкт резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Разом з цим колишній губернатор штату Каліфорнія і знаменитий актор Арнольд Шварценеггер заявив, що 45-ий президент США Дональд Трамп є найгіршим президентом в історії Америки, а спікер палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що проти Трампа має бути порушена кримінальна справа.

Про санкції США

США ввели санкції проти низки громадян та засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Зокрема санкції ввели проти нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, помічника Деркача Дмитра Ковальчука, колишнього прокурора ГПУ Костянтина Кулика, екснардепа-утікача Олександра Онищенка.

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