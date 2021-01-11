Новости 11 января: импичмент Трампа, санкции США против Дубинского и Онищенко

Конгресс США начал процесс импичмента Трампа, США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача, — актуальные новости 11 января.

Об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США обнародовала проект резолюции, которая начинает процесс объявления импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Вместе с тем бывший губернатор штата Калифорния и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер заявил, что Трамп является худшим президентом в истории Америки, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что против Трампа должно быть возбуждено уголовное.

О санкциях США

США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Среди прочего, санкции ввели против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, помощника Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

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