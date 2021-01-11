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Новости 11 января: импичмент Трампа, санкции США против Дубинского и Онищенко

Понедельник, 11 января 2021, 21:39

Конгресс США начал процесс импичмента Трампа, США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача, — актуальные новости 11 января.

Об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США обнародовала проект резолюции, которая начинает процесс объявления импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Вместе с тем бывший губернатор штата Калифорния и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер заявил, что Трамп является худшим президентом в истории Америки, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что против Трампа должно быть возбуждено уголовное.

О санкциях США

США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Среди прочего, санкции ввели против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, помощника Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

О других важных новостях

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.

10 января во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.

Верховная Рада за прошлый год сэкономила для государственного бюджета Украины 30 миллионов гривен за счет штрафов для нардепов-прогульщиков.

ОАСК решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

Основатель и глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.



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