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Глава КС отдыхает в ОАЭ, но говорит: не так роскошно, как писали СМИ

Вторник, 12 января 2021, 11:03
Глава КС отдыхает в ОАЭ, но говорит: не так роскошно, как писали СМИ
censor.net

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий проводит отпуск с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах, туроператору "Join Up" за неделю отдыха троих человек он заплатил около 242 тысяч гривен.

Источник: отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга

Детали: Суд по поручению Александра Тупицкого предоставляет информацию об отпуске главы КС после публикаций в СМИ, называя часть информации журналистов неправдивой.

10 января "Цензор" публиковал фото Тупицкого на отдыхе в Дубае и писал, что аренда королевской виллы в отеле "Kempinski Palm Jumeirah" составляет более 300 тысяч грн в сутки.

Пресс-служба КС сообщает, что 5 января Тупицкий подписал распоряжение о своем отпуске на 6 января и с 11 по 13 января 2021 года. Таким образом, с праздниками у него получилось 8 дней "ежегодного отпуска".

Дословно КС: "6 января глава суда Александр Тупицкий совместно с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января 2021 года.

Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на троих человек, составляет 242116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страховка и стоимость туристического обслуживания.

Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Александром Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки.

Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) главы Конституционного Суда Украины в декабре 2020 года составил 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку...

Также, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью. В случае обнародования персональных сведений об указанных лицах они самостоятельно могут воспользоваться своим правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

В то же время глава суда указал, что предоставил исчерпывающую информацию по этому поводу и дальнейшее общение по указанному вопросу прекращает".

 

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

Знать больше: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Украинская правда

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Темы: ТупицкийКСтуризм
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