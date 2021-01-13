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Навальний заявив, що повертається в Росію

Середа, 13 січня 2021, 11:04

Опозиціонер Олексій Навальний має намір повернутися з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння, в Росію 17 січня.

Джерело: Навальний в Instagram

Пряма мова: "Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити.

Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене.

Але що вони там роблять мені не дуже цікаво. Росія - моя країна, Москва - моє місто, я за ним сумую. Тому сьогодні вранці я зайшов на сайт компанії "Победа" і купив квитки. 17 січня, в неділю, я повернуся додому. Зустрічайте".

Деталі: На сайті авіакомпанії "Победа" на 17 січня запланований один рейс з вильотом з Берліна о 14:45 і прибуттям в аеропорт Внуково о 19:20.

Що передувало: Напередодні стало відомо, що ФСВП РФ вимагає замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі "Ів Роше", за якою російський суд визнав опозиціонера винним у розкраданні. Також 29 грудня СКР повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції й Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, заявив зокрема наступне: "Якби хотіли труїти, довели б до кінця".

Українська правда
Теми: НавальнийРосія


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