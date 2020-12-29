Проти Навального відкрили кримінальну справу в Росії
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу нібито про шахрайство в особливо великому розмірі стосовно російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: СК Росії, Навальний в Twitter
Деталі: У СК зазначають, що Навальний нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які були зібрані як пожертвування для "Фонду боротьби з корупцією" та інших некомерційних організацій.
За даними слідства, Навальний, будучи керівником низки організацій, нібито витратив з цієї суми понад 356 мільйонів рублів на особисті цілі – придбання майна, матеріальних цінностей і оплату витрат, в тому числі відпочинку за кордоном.
Навальний у соцмережах відповів на заяву відомства.
Пряма мова Навального: "Путін, схоже, просто б'ється в істериці.
Я ж одразу сказав: вони спробують посадити мене за те, що я не вмер, а потім шукав своїх убивць. За те, що довів: за всім стоїть особисто Путін. Він злодій, готовий вбивати тих, хто відмовляється мовчати про його крадіжку ".
Що було раніше: 28 грудня Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила звернутися до суду з проханням замінити Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, якщо він не з'явиться до філії відомства 29 грудня.
Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.
ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.
Навальний впевнений, що ФСБ знає про цю розмову, але приховала її від президента Росії Володимира Путіна.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції й Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".