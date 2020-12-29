Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проти Навального відкрили кримінальну справу в Росії

Вівторок, 29 грудня 2020, 20:33
Проти Навального відкрили кримінальну справу в Росії

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу нібито про шахрайство в особливо великому розмірі стосовно російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: СК Росії, Навальний в Twitter

Деталі: У СК зазначають, що Навальний нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які були зібрані як пожертвування для "Фонду боротьби з корупцією" та інших некомерційних організацій.

За даними слідства, Навальний, будучи керівником низки організацій, нібито витратив з цієї суми понад 356 мільйонів рублів на особисті цілі – придбання майна, матеріальних цінностей і оплату витрат, в тому числі відпочинку за кордоном.

Навальний у соцмережах відповів на заяву відомства.

Пряма мова Навального: "Путін, схоже, просто б'ється в істериці.

Я ж одразу сказав: вони спробують посадити мене за те, що я не вмер, а потім шукав своїх убивць. За те, що довів: за всім стоїть особисто Путін. Він злодій, готовий вбивати тих, хто відмовляється мовчати про його крадіжку ".

Що було раніше: 28 грудня Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила звернутися до суду з проханням замінити Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, якщо він не з'явиться до філії відомства 29 грудня.

Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

Навальний впевнений, що ФСБ знає про цю розмову, але приховала її від президента Росії Володимира Путіна.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції й Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийПутінРосіяФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: