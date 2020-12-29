Проти Навального відкрили кримінальну справу в Росії

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу нібито про шахрайство в особливо великому розмірі стосовно російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: СК Росії, Навальний в Twitter

Деталі: У СК зазначають, що Навальний нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які були зібрані як пожертвування для "Фонду боротьби з корупцією" та інших некомерційних організацій.

За даними слідства, Навальний, будучи керівником низки організацій, нібито витратив з цієї суми понад 356 мільйонів рублів на особисті цілі – придбання майна, матеріальних цінностей і оплату витрат, в тому числі відпочинку за кордоном.

Навальний у соцмережах відповів на заяву відомства.

Пряма мова Навального: "Путін, схоже, просто б'ється в істериці.

Я ж одразу сказав: вони спробують посадити мене за те, що я не вмер, а потім шукав своїх убивць. За те, що довів: за всім стоїть особисто Путін. Він злодій, готовий вбивати тих, хто відмовляється мовчати про його крадіжку ".

Що було раніше: 28 грудня Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила звернутися до суду з проханням замінити Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, якщо він не з'явиться до філії відомства 29 грудня.

Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

Навальний впевнений, що ФСБ знає про цю розмову, але приховала її від президента Росії Володимира Путіна.

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