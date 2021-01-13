Тупицький каже, що після відпочинку його зустрічатиме "шоу з повісткою" в аеропорту

Відсторонений указом президента голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що дізнався "з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента" про підготовку оголошення йому підозри.

Джерело: заява на сайті КС

Деталі: Тупицький каже, що ввечері, 13 січня після повернення з родиною до Києва в приміщенні аеропорту за участі окремих ЗМІ та громадських активістів "планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри".

Відсторонений указом президента голова суду заявив, що це є черговою спробою дискредитувати його як суддю та голову КС.

На його думку, метою цього є "дестабілізація та блокування роботи суду з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи щодо ринку землі".

Крім того, Тупицький стверджує, що згідно з вимогами КПК України, йому підозра не вручена.

Що передувало: Журналістам стало відомо, що Тупицький проводить відпустку з сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах. 10 січня "Цензор" публікував фото Тупицького на відпочинку в Дубаї і писав, що оренда королівської вілли в готелі "Kempinski Palm Jumeirah" становить понад 300 тисяч грн за добу.

Після цього 12 січня пресслужба суду оприлюднила спростування щодо "коштовності відпочинку": Тупицький заявив, що за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив близько 242 тисяч гривень.

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького. У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає.

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