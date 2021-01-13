Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тупицький каже, що після відпочинку його зустрічатиме "шоу з повісткою" в аеропорту

Середа, 13 січня 2021, 16:08
Тупицький каже, що після відпочинку його зустрічатиме шоу з повісткою в аеропорту

Відсторонений указом президента голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що дізнався "з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента" про підготовку оголошення йому підозри.

Джерело: заява на сайті КС

Деталі: Тупицький каже, що ввечері, 13 січня після повернення з родиною до Києва в приміщенні аеропорту за участі окремих ЗМІ та громадських активістів "планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри".

Відсторонений указом президента голова суду заявив, що це є черговою спробою дискредитувати його як суддю та голову КС.

На його думку, метою цього є "дестабілізація та блокування роботи суду з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи щодо ринку землі".

Крім того, Тупицький стверджує, що згідно з вимогами КПК України, йому підозра не вручена.

Що передувало: Журналістам стало відомо, що Тупицький проводить відпустку з сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах. 10 січня "Цензор" публікував фото Тупицького на відпочинку в Дубаї і писав, що оренда королівської вілли в готелі "Kempinski Palm Jumeirah" становить понад 300 тисяч грн за добу.

Після цього 12 січня пресслужба суду оприлюднила спростування щодо "коштовності відпочинку": Тупицький заявив, що за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив близько 242 тисяч гривень.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 

Знати більше: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суд

Українська правда
Теми: ТупицькийКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Тупицький
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
В Конституційному суді не змогли висунути кандидатів на посаду голови
Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: