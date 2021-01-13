На тлі планів Навального повернутися додому в Росії оголосили його в розшук

У той час, коли російський опозиціонер Олексій Навальний збирається повернутися в Росію, там його оголосили в розшук.

Джерело: телеграм-канал Mash і РБК

Деталі: Mash опублікував копію постанови начальника Федеральної служби виконання покарань по Москві Сергія Мороза про те, що він оголошує Навального в розшук як засудженого до 3,5 років в'язниці умовно.

Мороз пише, що Навальний "злісно ухиляється від контролю" і "місцеположення засудженого невідоме".

Адвокат Навального Вадим Кобзєв підтвердив РБК, що опозиціонера оголосили у федеральний розшук. "Так, це дійсно так", - сказав він, коментуючи інформацію Mash.

Він припустив, що оголошення в розшук "жодним чином не вплине" на рішенні Навального повернутися в Росію.

"У даному випадку закінчення випробувального терміну не має вирішального значення. Вони могли це зробити і після. У цьому світлі, це не є жодною несподіванкою", - зазначив Кобзєв.

Передісторія: 13 cічня Навальний написав в Instagram, що має намір повернутися з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння, в Росію 17 січня.

Напередодні стало відомо, що ФСВП РФ вимагає замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі "Ів Роше", за якою російський суд визнав опозиціонера винним у розкраданні. Також 29 грудня СКР повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.

Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.

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