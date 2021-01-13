На фоне планов Навального вернуться домой в России объявили его в розыск

В то время, как российский оппозиционер Алексей Навальный собирается вернуться в Россию, там его объявили в розыск.

Источник: телеграм-канал Mash и РБК

Детали: Mash опубликовал копию постановления начальника Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергея Мороза о том, что он объявляет Навального в розыск как приговоренного к 3,5 года тюрьмы условно.

Мороз пишет, что Навальный "злостно уклоняется от контроля" и "местоположение осужденного неизвестно".

Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил РБК, что оппозиционера объявили в федеральный розыск. "Да, это действительно так", — сказал он, комментируя информацию Mash.

Он предположил, что объявление в розыск "никак не отразится" на решении Навального вернуться в Россию.

"В данном случае окончание испытательного срока не имеет решающего значения. Они могли это сделать и после. В этом свете, неожиданностью это никакой не является", — отметил Кобзев.

Предыстория: 13 января Навальный написал в Instagram, что намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.

Накануне стало известно, что ФСИН РФ потребовала заменить Навальному условный срок лишения свободы реальным в деле "Ив Роше", по которому оппозиционер признан российским судом виновным в хищении. Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.

23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.

Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

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