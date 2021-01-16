Головні новини п’ятниці і ночі: зв’язки штабу Трампа і РФ, нова посада зятя Медведчука

У США розсекретять сотні документів про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії, Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії — актуальні новини 15 січня.

Про розсекречування зв’язків штабу Трампа і РФ

У Сполучених Штатах в п'ятницю буде розсекречений масив документів, пов'язаний з подіями, які передували розслідування "Russiagate", ймовірній змові між членами адміністрації Трампа і Росією.

Про нову посаду зятя Медведчука

Рада директорів ПАТ "Россети" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського, призначивши на посаду виконувача обов'язків голови компанії Андрія Рюміна – зятя українського політика і кума президента Росії Віктора Медведчука.

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