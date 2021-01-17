Головні новини суботи і ночі: Закон про мову набув чинності, підпал вежі 5G

Набула чинності 30 стаття мовного закону, у Франції 1,5 мільйони людей залишилися без зв'язку через підпал вежі з 5G — актуальні новини 16 січня.

Про мову

16 січня, набула чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.

Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене. ІНСТРУКЦІЯ

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