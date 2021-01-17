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Головні новини суботи і ночі: Закон про мову набув чинності, підпал вежі 5G

Неділя, 17 січня 2021, 08:00

Набула чинності 30 стаття мовного закону, у Франції 1,5 мільйони людей залишилися без зв'язку через підпал вежі з 5G — актуальні новини 16 січня.

Про мову

16 січня, набула чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.

Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене. ІНСТРУКЦІЯ

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Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляє, що під час неформального заходу 23 грудня, на якому були присутні також підозрюваний глава Окружного адмінсуду Павло Вовк та голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, не спілкувалася з ними.

Харківська обласна прокуратура відкрила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.

Близько 1,5 млн жителів районів довкола французького Ліможа тимчасово залишилися без зв’язку, радіо й телебачення внаслідок підпалу вежі зв'язку, частина користувачів залишаються без послуг вже протягом кількох днів. 

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до повноформатного навчання після завершення січневих карантинних обмежень 

Теми: мова


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