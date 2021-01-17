Главные новости субботы и ночи: Закон о языке, поджог вышки 5G

Вступила в силу 30 статья языкового закона, во Франции 1,5 миллиона человек остались без связи из-за поджога вышки с 5G — актуальные новости 16 января.

О языке

16 января вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Как действовать, если ваше право на получение информации или услуг государственным языком нарушено. ИНСТРУКЦИЯ

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