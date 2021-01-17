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Главные новости субботы и ночи: Закон о языке, поджог вышки 5G

Воскресенье, 17 января 2021, 08:00

Вступила в силу 30 статья языкового закона, во Франции 1,5 миллиона человек остались без связи из-за поджога вышки с 5G — актуальные новости 16 января.

О языке

16 января вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Как действовать, если ваше право на получение информации или услуг государственным языком нарушено. ИНСТРУКЦИЯ

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декабря, на котором присутствовали также подозреваемый глава Окружного админсуда Павел Вовк и председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, не общалась с ними.

Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой, которая объявила избранным мэром Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги.

Около 1,5 млн жителей районов вокруг французского Лиможа временно остались без связи, радио и телевидения в результате поджога вышки связи, часть пользователей остаются без услуг несколько дней.

Темы: язык


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