Навальный вылетел в Москву: Чего мне бояться?
Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа".
Источник: трансляция "Дождя"
Супруги Навальные сели в самолет до Москвы. Вот как это выглядело (внимание на левый верхний угол фото)https://t.co/yCpSXqsTp7— Meduza (@meduzaproject) January 17, 2021
Детали: Самолет взлетел в 16:19 по киевскому времени.
Рейс 636 Берлин-Москва должен приземлиться в аэропорту "Внуково" около 19:30 мск (18:30 по киевскому времени).
Детали: Как видно из трансляции, когда Навальный зашел в самолет, люди встали со своих мест и подошли к нему. Многие задавали вопросы.
Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию.
Прямая речь: "Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?".
Детали: На вопрос, будут ли новые расследования, он сказал: "Конечно, потому и возвращаюсь".
Люди долго не хотели садиться на места, Навальный и бортпроводники неоднократно просили их сесть, чтобы самолет мог взлететь.
Навальный сидит в 13 ряду.
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Как пишет Mash, Навального привезли к самолету на черной ауди с мигалками. Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции.
Позже оппозиционер с женой вышли из "Ауди" и поднялись на борт.
Что предшествовало: Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.
Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".