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Навальный вылетел в Москву: Чего мне бояться?

Воскресенье, 17 января 2021, 16:09
скриншот видео из Instagram Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа".

Источник: трансляция "Дождя"

Детали: Самолет взлетел в 16:19 по киевскому времени.

Рейс 636 Берлин-Москва должен приземлиться в аэропорту "Внуково" около 19:30 мск (18:30 по киевскому времени).

Детали: Как видно из трансляции, когда Навальный зашел в самолет, люди встали со своих мест и подошли к нему. Многие задавали вопросы.

Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию.

Прямая речь: "Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?".

Детали: На вопрос, будут ли новые расследования, он сказал: "Конечно, потому и возвращаюсь".

Люди долго не хотели садиться на места, Навальный и бортпроводники неоднократно просили их сесть, чтобы самолет мог взлететь.

Навальный сидит в 13 ряду. 

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Как пишет Mash, Навального привезли к самолету на черной ауди с мигалками. Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции.

Позже оппозиционер с женой вышли из "Ауди" и поднялись на борт.

Что предшествовало: Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Украинская правда


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