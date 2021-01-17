Навальный вылетел в Москву: Чего мне бояться?

Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа".

Источник: трансляция "Дождя"

Супруги Навальные сели в самолет до Москвы. Вот как это выглядело (внимание на левый верхний угол фото)https://t.co/yCpSXqsTp7 — Meduza (@meduzaproject) January 17, 2021

Детали: Самолет взлетел в 16:19 по киевскому времени.

Рейс 636 Берлин-Москва должен приземлиться в аэропорту "Внуково" около 19:30 мск (18:30 по киевскому времени).

Детали: Как видно из трансляции, когда Навальный зашел в самолет, люди встали со своих мест и подошли к нему. Многие задавали вопросы.

Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию.

Прямая речь: "Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?".

Детали: На вопрос, будут ли новые расследования, он сказал: "Конечно, потому и возвращаюсь".

Люди долго не хотели садиться на места, Навальный и бортпроводники неоднократно просили их сесть, чтобы самолет мог взлететь.

Навальный сидит в 13 ряду.

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Как пишет Mash, Навального привезли к самолету на черной ауди с мигалками. Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции.

Позже оппозиционер с женой вышли из "Ауди" и поднялись на борт.

Что предшествовало: Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

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