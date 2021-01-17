В аеропорту Москви затримали соратників Навального і журналістів

В аеропорту "Внуково" в Москві, де очікується приліт опозиціонера Олексія Навального, затримали його соратників і кореспондентів "Нової газети" і "Дождя".

Джерело: "Новая газета"

Наш фотокор Влад Докшин передаётся из автозака. Он в одной машине с Любовью Соболь, Русланом Шаведдиновым и остальными задержанными в аэропорту.



Видео: «Новая газета»https://t.co/CKobTnPP3d pic.twitter.com/V2EHsl5m5P — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 17, 2021

Деталі: В аеропорту поліцейські затримали соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, помічника Навального Іллю Пахоменка та співробітницю штабу політика в Петербурзі Анастасію Кадетову.

Крім того, було затримано активіста Костянтина Котова.

У кореспондента "Нової газети" Влада Докшина, який був в аеропорту з редакційним завданням, забрали документи. Поліцейські запитали, чи є у нього московська реєстрація, і повели в автозак.

Пізніше кореспондента телеканалу "Дождь" Едуарда Бурмістрова затримали в прямому ефірі.

Людей почали видавлювати з аеропорту. Силовики виставляють огорожі, які обмежують зону проходу. Також вони заявили, що не пускають проводжаючих у зону прильоту.

"Новая газета"

Після того, як затримали співробітників ФБК, в будівлю аеропорту приїхало дуже багато поліції і ОМОН, всі вони були в шоломах. Силовики почали витісняти людей, які стояли біля входу. Близько 19:00 мск почалася справжня тиснява, передає кореспондент "Нової".

Після цього відбулося кілька затримань, людей забирали на руках. Одну дівчину винесли і кинули біля входу, вона кричала "Фашисти!"

Затримали ще двох осіб. Одного з них затримували 3-4 співробітника поліції, його кілька разів впустили, придавлювали ногами до землі, щоб він не міг встати. Інші співробітники поліції розганяли людей, щоб вони не могли ніяк допомогти чоловікові, який лежав на землі.

Що передувало: О 16:19 за київським часом Навальний вилетів із Берліна до Москви. Літак має приземлитися у "Внуково" близько 18:30.

Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Силовики в Петербурзі вранці затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

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