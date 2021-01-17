В аеропорту Москви затримали соратників Навального і журналістів

В аеропорту "Внуково" в Москві, де очікується приліт опозиціонера Олексія Навального, затримали його соратників і кореспондентів "Нової газети" і "Дождя".

Джерело: "Новая газета"

Наш фотокор Влад Докшин передаётся из автозака. Он в одной машине с Любовью Соболь, Русланом Шаведдиновым и остальными задержанными в аэропорту.



Видео: «Новая газета»https://t.co/CKobTnPP3d pic.twitter.com/V2EHsl5m5P — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 17, 2021

Деталі: В аеропорту поліцейські затримали соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, помічника Навального Іллю Пахоменка та співробітницю штабу політика в Петербурзі Анастасію Кадетову.

Крім того, було затримано активіста Костянтина Котова.

У кореспондента "Нової газети" Влада Докшина, який був в аеропорту з редакційним завданням, забрали документи. Поліцейські запитали, чи є у нього московська реєстрація, і повели в автозак.

Пізніше кореспондента телеканалу "Дождь" Едуарда Бурмістрова затримали в прямому ефірі.

Людей почали видавлювати з аеропорту. Силовики виставляють огорожі, які обмежують зону проходу. Також вони заявили, що не пускають проводжаючих у зону прильоту.

"Новая газета"

Що передувало: О 16:19 за київським часом Навальний вилетів із Берліна до Москви. Літак має приземлитися у "Внуково" близько 18:30.

Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

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