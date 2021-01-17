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В аеропорту Москви затримали соратників Навального і журналістів

Неділя, 17 січня 2021, 17:36
"Новая газета"

В аеропорту "Внуково" в Москві, де очікується приліт опозиціонера Олексія Навального, затримали його соратників і кореспондентів "Нової газети" і "Дождя".

Джерело: "Новая газета"

Деталі: В аеропорту поліцейські затримали соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, помічника Навального Іллю Пахоменка та співробітницю штабу політика в Петербурзі Анастасію Кадетову.

Крім того, було затримано активіста Костянтина Котова.

У кореспондента "Нової газети" Влада Докшина, який був в аеропорту з редакційним завданням, забрали документи. Поліцейські запитали, чи є у нього московська реєстрація, і повели в автозак.

Пізніше кореспондента телеканалу "Дождь" Едуарда Бурмістрова затримали в прямому ефірі.

Людей почали видавлювати з аеропорту. Силовики виставляють огорожі, які обмежують зону проходу. Також вони заявили, що не пускають проводжаючих у зону прильоту.

 
"Новая газета"

Що передувало: О 16:19 за київським часом Навальний вилетів із Берліна до Москви. Літак має приземлитися у "Внуково" близько 18:30. 

Раніше прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики до участі в "неузгодженій масовій акції" в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Силовики в Петербурзі вже затримали принаймні 8 осіб, які планували зустрічати Навального у Внуково. Зокрема, вранці 17 січня в аеропорту "Пулково" перед посадкою на рейс до Москви затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і ще двох активістів - Олексія Барича і Олександра Края.

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.

Теми: НавальнийРосія


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