Скандальна вечірка у Франції завершилася: вже 1200 штрафів

Учасники підпільної рейв-вечірки, яку поліція не могла розігнати більше доби поспіль, почали роз’їжджатися додому; вже 1200 особам виписали штраф за порушення карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Нагадаємо, вечірка зібралася ще ввечері 31 грудня у великому ангарі в місті Льєрон, що у регіоні Бретань - попри заборону масових заходів та комендантську годину - та стала однією з топ-новин новорічної ночі. Кількість учасників оцінювали у 2,5 тисячі осіб. Значна кількість з них приїхали з інших регіонів країни та з-за кордону. Europe 1 з посиланням на слова окремих учасників вечірки повідомляє, що серед учасників були гості з Італії, Іспанії, Бельгії та Британії.

Перша спроба поліції розігнати зібрання закінчилася невдало – молодь відбила наступ, спаливши один з автомобілів жандармів, а поліція викликала підмогу.

На вечір 1 січня вечірка ще тривала і за планом мала продовжуватися аж до вечора суботи. Медіа наводили коментарі учасників вечірки про те, що вони готові заплатити штраф (135 євро) за свою участь у незаконній вечірці, але хочуть відпочити так, як вважають за потрубне.

Поліція вирішила не вдаватися до жорстких заходів, щоб не спровокувати неконтрольованого руху натовпу, що могло поставити під загрозу життя сотень людей.

За інформацією BFMTV, на ранок 2 січня в ангарі вже демонтували акустичну систему, а сотні учасників вечірки виїхали додому або готуються це зробити.

На місці присутні правоохоронці і "систематично контролюють" транспортні засоби з учасниками вечірки, встановлюючи особи та перевіряючи їх на ознаки сп’яніння. Усім виписують штраф у розмірі 135 євро за порушення карантинних обмежень.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен повідомив, що виписано вже понад 1200 штрафів - за порушення комендантської години, маскового режиму та участь у забороненому масовому заході.

Дарманен при цьому відзначив як позитив, що вечірка завершилася "без жорстоких інцидентів".

"Ми продовжимо контроль і складемо протоколи на кожного з учасників, коли вони виїздитимуть з місця", - заявив він.

Місцева префектура поліції повідомляє також про 5 затриманих.

Прокуратура відкрила розслідування за фактами організації підпільної вечірки, нападу на поліцейських, пошкодження публічного майна, прихованої праці, порушення законодавства щодо психотропних засобів та за низкою інших кваліфікацій.