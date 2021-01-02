Скандальная вечеринка во Франции закончилась: уже 1200 штрафов

Участники подпольной рейв-вечеринки, которую полиция не могла разогнать более суток подряд, начали разъезжаться домой; уже 1200 лицам выписали штраф за нарушение карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Напомним, вечеринка собралась еще вечером 31 декабря в большом ангаре в городе Льерон, что в регионе Бретань - несмотря на запрет массовых мероприятий и комендантский час - и стала одной из топ-новостей новогодней ночи. Количество участников оценивали в 2,5 тысячи человек. Значительное количество из них приехали из других регионов страны и из-за рубежа. Europe 1 со ссылкой на слова отдельных участников вечеринки сообщает, что среди участников были гости из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании.

Первая попытка полиции разогнать собрание закончилась неудачно - молодежь отбила наступление и подожгла один из автомобилей жандармов, полиция вызвала подмогу.

На вечер 1 января вечеринка еще продолжалась и по плану должна была продолжаться до вечера субботы. Медиа приводили комментарии участников о том, что они готовы заплатить штраф (135 евро), но хотят отдохнуть так, как считают нужным.

Полиция решила не прибегать к жестким мерам, чтобы не спровоцировать неконтролируемое движение толпы, что могло поставить под угрозу жизни сотен людей.

По информации BFMTV, на утро 2 января в ангаре уже демонтировали акустическую систему, а сотни участников вечеринки уехали домой или готовятся это сделать.

На месте присутствуют правоохранители и "систематически контролируют" транспортные средства с участниками вечеринки, устанавливая личности и проверяя их на признаки опьянения. Всем выписывают штраф в размере 135 евро за нарушение карантинных ограничений.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен сообщил, что выписано уже более 1200 штрафов - за нарушение комендантского часа, масочного режима и участие в запрещенном массовом мероприятии.

Дарманен при этом отметил как позитив, что вечеринка закончилась "без жестоких инцидентов".

"Мы продолжим контроль и составим протоколы на каждого из участников, когда они будут выезжать с места", - заявил он.

Местная префектура полиции сообщает также о 5 задержанных.

Прокуратура открыла расследование по фактам организации подпольной вечеринки, нападения на полицейских, повреждения публичного имущества, скрытого труда, нарушения законодательства о психотропных средствах и по ряду других квалификаций.