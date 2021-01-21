Фукс розповів, кого можуть підтримати олігархи на виборах мера Харкова

Бізнесмен Павло Фукс вважає, що олігархи на виборах мера Харкова підтримають першого заступника покійного міського голови Геннадія Кернеса Ігоря Терехова, адже уже давно його знають і працюють з ним.

Джерело: інтерв’ю УП Павло Фукс – про дружбу з Кернесом, розмови з Добкіним, зустрічі з Аваковим та контракт із Джуліані

Пряма мова: "Думаю, всі, кого ви згадали (Ярославський, Котвіцький, Аваков – ред.), будуть підтримувати Терехова. Бо всі знають, хто це такий. Але це ж вибори, це важко вгадати".

Деталі: Сам Фукс сказав, що буде підтримувати і голосувати за Терехова.

За його словами, у кожного з бізнесменів "своя історія стосунків з Тереховим".

Олігарх додав, що кілька останніх років Кернес і так фактично делегував Терехову частину власних повноважень.

Ігор Терехов

Коли Харківську ОДА очолював чинний міністр МВС Арсен Аваков, Терехов був його заступником, коли Аваков перестав бути губернатором, Терехов пішов працювати з Кернесом.

Серед потенційних кандидатів на крісло міського голови Харкова, крім Терехова, Фукс назвав попереднього міського голову і ексглаву Харківської ОДА Михайла Добкіна, нардепа фракції ОПЗЖ і суперника Кернеса на виборах у 2020 році Олександра Фельдмана.

У Фельдмана був конфлікт із владою Кернеса. Зокрема, через харківський ринок нардепа "Барабашово". Міська влада грозилася побудувати через нього дорогу.

Він розповів, що у Кернеса з Добкіним був конфлікт і розбіжності повязані з бізнесом. За його словами, вони між собою не спілкувалися.

Фукс повідомив, що саме він відмовив Добкіна зняти свою кандидатуру і не конкурувати на виборах міського голови із Кернесом у 2020 році.

Наразі, за його словами, Добкін намагається залучитися підтримкою, аби взяти участь у майбутніх виборах глави Харкова.

Також Фукс назвав кандидатуру колишньої глави Харківської ОДА Юлію Світличну. Наразі Світлична нардеп Верховної Ради і не входить до будь-якої фракції.

Крім того, бізнесмен зазначив, що поки не відомо кого на виборах буде підтримувати президент Володимир Зеленський і його команда.

Фукс вважає, що вибори мера Харкова можуть відбутися у жовтні 2021 року, адже до березня їх не встигнуть організувати.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія: