Фукс рассказал, кого могут поддержать олигархи на выборах мэра Харькова
Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова, ведь уже давно его знают и работают с ним.
Источник: интервью УП Павел Фукс - о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани
Прямая речь: "Думаю, все, кого вы упомянули (Ярославский, Котвицкий, Аваков - ред.), будут поддерживать Терехова. Потому что все знают, кто это такой. Но это же выборы, это трудно угадать".
Детали: Сам Фукс сказал, что будет поддерживать и голосовать за Терехова.
По его словам, у каждого из бизнесменов "своя история отношений с Тереховым".
Олигарх добавил, что несколько лет Кернес и так фактически делегировал Терехову часть своих полномочий.
Когда Харьковскую ОГА возглавлял нынешний министр МВД Арсен Аваков, Терехов был его заместителем, когда Аваков перестал быть губернатором, Терехов ушел работать к Кернесу.
Среди потенциальных кандидатов на кресло городского головы Харькова, кроме Терехова, Фукс назвал предыдущего мэра и экс-главу Харьковской ОГА Михаила Добкина, нардепа фракции ОПЗЖ и соперника Кернеса на выборах в 2020 году Александра Фельдмана.
У Фельдмана был конфликт с властью Кернеса. В частности, из-за харьковского рынка нардепа "Барабашово". Городская власть грозилась построить через него дорогу.
Также он рассказал, что у Кернеса с Добкиным был конфликт и разногласия связаны с бизнесом. По его словам, они между собой не общались.
Фукс сообщил, что именно он уговорил Добкина снять свою кандидатуру и не конкурировать на выборах городского головы с Кернесом в 2020 году.
Сейчас, по его словам, Добкин пытается заручиться поддержкой, чтобы принять участие в предстоящих выборах главы Харькова.
Также Фукс назвал кандидатуру бывшего главы Харьковской ОГА Юлию Светличную. Сейчас Светличная нардеп Верховной Рады и не входит в любую фракцию.
Кроме того, бизнесмен отметил, что пока не известно кого на выборах будет поддерживать президент Владимир Зеленский и его команда.
Фукс считает, что выборы мэра Харькова могут состояться в октябре 2021 года, ведь до марта их не успеют организовать.
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