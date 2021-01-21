Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фукс рассказал, кого могут поддержать олигархи на выборах мэра Харькова

Четверг, 21 января 2021, 14:18

Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова, ведь уже давно его знают и работают с ним.

Источник: интервью УП Павел Фукс - о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Прямая речь: "Думаю, все, кого вы упомянули (Ярославский, Котвицкий, Аваков - ред.), будут поддерживать Терехова. Потому что все знают, кто это такой. Но это же выборы, это трудно угадать".

Детали: Сам Фукс сказал, что будет поддерживать и голосовать за Терехова.

По его словам, у каждого из бизнесменов "своя история отношений с Тереховым".

Олигарх добавил, что несколько лет Кернес и так фактически делегировал Терехову часть своих полномочий.

 
Игорь Терехов

Когда Харьковскую ОГА возглавлял нынешний министр МВД Арсен Аваков, Терехов был его заместителем, когда Аваков перестал быть губернатором, Терехов ушел работать к Кернесу.

Среди потенциальных кандидатов на кресло городского головы Харькова, кроме Терехова, Фукс назвал предыдущего мэра и экс-главу Харьковской ОГА Михаила Добкина, нардепа фракции ОПЗЖ и соперника Кернеса на выборах в 2020 году Александра Фельдмана.

У Фельдмана был конфликт с властью Кернеса. В частности, из-за харьковского рынка нардепа "Барабашово". Городская власть грозилась построить через него дорогу.

Также он рассказал, что у Кернеса с Добкиным был конфликт и разногласия связаны с бизнесом. По его словам, они между собой не общались.

Фукс сообщил, что именно он уговорил Добкина снять свою кандидатуру и не конкурировать на выборах городского головы с Кернесом в 2020 году.

Сейчас, по его словам, Добкин пытается заручиться поддержкой, чтобы принять участие в предстоящих выборах главы Харькова.

Также Фукс назвал кандидатуру бывшего главы Харьковской ОГА Юлию Светличную. Сейчас Светличная нардеп Верховной Рады и не входит в любую фракцию.

Кроме того, бизнесмен отметил, что пока не известно кого на выборах будет поддерживать президент Владимир Зеленский и его команда.

Фукс считает, что выборы мэра Харькова могут состояться в октябре 2021 года, ведь до марта их не успеют организовать.

Знать больше: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Украинская правда
Темы: ХарьковвиборыКернесолигархи


powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" через Ростов и Минск 

ЕСПЧ обвинил власть Януковича в многочисленных нарушениях прав человека во время Майдана

видеоКабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным

Пьяные выходки: Немилостивый толкал патрульных и кричал, что он замминистра

Эпидемия: 241 украинец умер от COVID за сутки, новых больных 5,6 тысячи

Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Все новости...
Харьков
Фукс рассказал о встрече с Аваковым: "Это мое личное дело"
Из-за объявления Кернеса мэром открыли производство
Харьковчанам пообещали не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
Последние новости
14:18
Фукс рассказал, кого могут поддержать олигархи на выборах мэра Харькова
14:15
"Аркада": Ликвидационную массу банка оценили в 1,3 миллиарда
14:13
Агрохолдинг Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за "личной войны" Сытника
14:13
Комиссар Совета Европы: арест Навального противоречит международным обязательствам России
13:57
Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" через Ростов и Минск 
13:49
ЕСПЧ вынес решение в 10-летнем деле о цене участка в Межигорье
13:36
Активисту Шария принесли повестку в СБУ
13:28
Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы
13:13
После принятия закона трансформация "Укроборонпрома" может занять до года
13:11
Олигарх Фукс: "Сегодня власть не кошмарит бизнес"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!