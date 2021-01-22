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Переговори "нормандської четвірки" перенесли через трагедію в Харкові

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:52
Переговори нормандської четвірки перенесли через трагедію в Харкові

Відеоконференцію політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка була запланована на 22 січня, перенесли через трагедію в Харкові.

Джерело: прессекретарка голови Офісу президента Дарина Зарівна в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зустріч орієнтовно перенесли на 27 січня. За словами прес секретарки Андрія Єрмака, причиною переносу стала трагедія у Харкові, де загинули 15 людей.

Передісторія:

  • 12 січня у Берліні відбулася зустріч політичних радників в "нормандському форматі" щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Тоді ж було вирішено зробити перерву до 22 січня. Представник України Єрмак назвав зустріч непростою, але конструктивною.
  • Представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони провели в Берліні корисну і відверту розмову, але остаточних рішень ні по одному пункту переговорів досягти не вдалося.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківнормандський форматДонбас
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