Переговори "нормандської четвірки" перенесли через трагедію в Харкові
П'ятниця, 22 січня 2021, 14:52
Відеоконференцію політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка була запланована на 22 січня, перенесли через трагедію в Харкові.
Джерело: прессекретарка голови Офісу президента Дарина Зарівна в коментарі "Українській правді"
Деталі: Зустріч орієнтовно перенесли на 27 січня. За словами прес секретарки Андрія Єрмака, причиною переносу стала трагедія у Харкові, де загинули 15 людей.
Передісторія:
- 12 січня у Берліні відбулася зустріч політичних радників в "нормандському форматі" щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Тоді ж було вирішено зробити перерву до 22 січня. Представник України Єрмак назвав зустріч непростою, але конструктивною.
- Представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони провели в Берліні корисну і відверту розмову, але остаточних рішень ні по одному пункту переговорів досягти не вдалося.
Олександр Шумілін, УП