Переговоры "нормандской четверки" перенесли из-за трагедии в Харькове

Видеоконференцию политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая была запланирована на 22 января, перенесли из-за трагедии в Харькове.

Источник: прессекретарка главы Офиса президента Дарья Заривна в комментарии "Украинской правде"

Детали: Встречу ориентировочно перенесли на 27 января. По словам пресс-секретарши Андрея Ермака, причиной переноса стала трагедия в Харькове, где погибли 15 человек.

Предыстория:

12 января в Берлине состоялась встреча политических советников в "нормандском формате" относительно решения конфликта на Донбассе. Тогда же было решено сделать перерыв до 22 января. Представитель Украины Ермак назвал встречу непростой, но конструктивной.

Представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны провели в Берлине полезный и откровенный разговор, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достичь не удалось.