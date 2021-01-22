"Полонянки для Медведчука": щонайменше 2 з 4 жінок мають хвороби

"Медійна ініціатива за права людини" оприлюднила історії чотирьох жінок, яких бойовики ОРДЛО планували передати через Віктора Медведчука в Україну, – Наталії Стаценко, Світлани Довгаль, Наталії Савченко та Катерини Котенко.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини у Facebook

Деталі: Де ці жінки зараз достеменно не відомо, адже голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що 21 січня літак із ними не вилетів і доставити людей через Мінськ неможливо. Жінок могли повернути до місць ув’язнення, хоча ватажки в ОРДО й ОРЛО їх нібито помилували.

За даними МІПЛ, щонайменше дві з цих жінок мають проблеми зі здоров'ям. Ініціатива опублікувала фото трьох жінок: Довгаль, Савченко й Котенко.

Наталія Стаценко, 1978 р.н., була затримана в Донецьку 10 липня 2019 року.

Колишня заручниця Олена Лазарєва повідомила МІПЛ, що лікаря шкірно-венерологічного диспансеру Макіївки звинуватили у шпигунстві. Одного разу Лазарєва бачила Стаценко у СІЗО в Донецьку під час прогулянки – наприкінці літа 2019 року.

Колишній заручник бойовиків Станіслав Асєєв згадував у коментарі "Радіо Свобода", що Стаценко затримали, коли бойовики отримали доступ до його сторінок у соцмережах – написали Наталії, схопили її та кинули "на підвал" за те, що вона спілкувалася з ним.

За словами Асєєва, ця жінка має великі проблеми зі здоров'ям і потребує операції на хребті; вона була серед 11-ти людей, яких у ТКГ пропонували звільнити з гуманітарних міркувань.

Світлана Довгаль, 1973 р.н, зникла в Донецьку 22 липня 2019 року. Її звинуватили у шпигунстві.

Довгаль після початку окупації виїжджала до Києва, шукала роботу, але згодом повернулась до Донецька – працювала адміністратором у готелі "Вікторія", який вважається "державним готелем "ДНР".

Майже весь час Довгаль утримували в "Ізоляції". Деякі колишні заручники кажуть, що бачили там її у синцях після допитів, а також що в Світлани цукровий діабет.

Наталія Савченко, 1963 р.н., була затримана на Луганщині в серпні 2017 року. Перші 7 місяців жінку утримували у підвалі т.зв. "МДБ ЛНР" під чужим прізвищем.

Наталія працювала в Луганську лікарем-гінекологом.На початку конфлікту пішла медиком у батальйон бойовиків "Зоря". Згодом її звинуватили у сприянні СБУ у ліквідації т.зв. "начальника управління народної міліції ЛНР" Олега Анащенка. Той загинув вранці 4 лютого 2017 року у Луганську в результаті підриву автомобіля.

Савченко була однією з трьох жінок, які проходили у тій справі. Вона опинилась на місці події та надавала медичну допомогу одному з бойовиків, яких т.зв. "ЛНР" також підозрювала у "держзраді".

Катерина Котенко, 1990 р.н, була затримана на Луганщині й засуджена "за шпигунство".

Котенко – мешканка Стаханова Луганської області. За інформацію, яку розповсюджували бойовики 9 грудня 2019 року, її засудили "за шпигунство на користь України" на 12 років. Нібито Котенко сприяла Дмитру Праваторову, якого затримали 4 грудня 2019 року, а 13 квітня 2020 року відправили в Краснолуцьку виправну колонію №19 за "крадіжку майна".

За версією бойовиків, Котенко "будучи дружиною військовослужбовця "народної міліції "ЛНР", збирала й передавал відомості, що становлять "державну таємницю". За свідченнями колишніх заручниць, Котенко потрапила у заручники випадково: її побачили поряд із працівником СБУ у кафе на підконтрольній уряду України території.

МІПЛ зазначає, що у червні 2019 року бойовики вже передавали Медведчуку 4 заручників.

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