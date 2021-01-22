"Полонянки для Медведчука": щонайменше 2 з 4 жінок мають хвороби
"Медійна ініціатива за права людини" оприлюднила історії чотирьох жінок, яких бойовики ОРДЛО планували передати через Віктора Медведчука в Україну, – Наталії Стаценко, Світлани Довгаль, Наталії Савченко та Катерини Котенко.
Джерело: Медійна ініціатива за права людини у Facebook
Деталі: Де ці жінки зараз достеменно не відомо, адже голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що 21 січня літак із ними не вилетів і доставити людей через Мінськ неможливо. Жінок могли повернути до місць ув’язнення, хоча ватажки в ОРДО й ОРЛО їх нібито помилували.
За даними МІПЛ, щонайменше дві з цих жінок мають проблеми зі здоров'ям. Ініціатива опублікувала фото трьох жінок: Довгаль, Савченко й Котенко.
Наталія Стаценко, 1978 р.н., була затримана в Донецьку 10 липня 2019 року.
Колишня заручниця Олена Лазарєва повідомила МІПЛ, що лікаря шкірно-венерологічного диспансеру Макіївки звинуватили у шпигунстві. Одного разу Лазарєва бачила Стаценко у СІЗО в Донецьку під час прогулянки – наприкінці літа 2019 року.
Колишній заручник бойовиків Станіслав Асєєв згадував у коментарі "Радіо Свобода", що Стаценко затримали, коли бойовики отримали доступ до його сторінок у соцмережах – написали Наталії, схопили її та кинули "на підвал" за те, що вона спілкувалася з ним.
За словами Асєєва, ця жінка має великі проблеми зі здоров'ям і потребує операції на хребті; вона була серед 11-ти людей, яких у ТКГ пропонували звільнити з гуманітарних міркувань.
Світлана Довгаль, 1973 р.н, зникла в Донецьку 22 липня 2019 року. Її звинуватили у шпигунстві.
Довгаль після початку окупації виїжджала до Києва, шукала роботу, але згодом повернулась до Донецька – працювала адміністратором у готелі "Вікторія", який вважається "державним готелем "ДНР".
Майже весь час Довгаль утримували в "Ізоляції". Деякі колишні заручники кажуть, що бачили там її у синцях після допитів, а також що в Світлани цукровий діабет.
Наталія Савченко, 1963 р.н., була затримана на Луганщині в серпні 2017 року. Перші 7 місяців жінку утримували у підвалі т.зв. "МДБ ЛНР" під чужим прізвищем.
Наталія працювала в Луганську лікарем-гінекологом.На початку конфлікту пішла медиком у батальйон бойовиків "Зоря". Згодом її звинуватили у сприянні СБУ у ліквідації т.зв. "начальника управління народної міліції ЛНР" Олега Анащенка. Той загинув вранці 4 лютого 2017 року у Луганську в результаті підриву автомобіля.
Савченко була однією з трьох жінок, які проходили у тій справі. Вона опинилась на місці події та надавала медичну допомогу одному з бойовиків, яких т.зв. "ЛНР" також підозрювала у "держзраді".
Катерина Котенко, 1990 р.н, була затримана на Луганщині й засуджена "за шпигунство".
Котенко – мешканка Стаханова Луганської області. За інформацію, яку розповсюджували бойовики 9 грудня 2019 року, її засудили "за шпигунство на користь України" на 12 років. Нібито Котенко сприяла Дмитру Праваторову, якого затримали 4 грудня 2019 року, а 13 квітня 2020 року відправили в Краснолуцьку виправну колонію №19 за "крадіжку майна".
За версією бойовиків, Котенко "будучи дружиною військовослужбовця "народної міліції "ЛНР", збирала й передавал відомості, що становлять "державну таємницю". За свідченнями колишніх заручниць, Котенко потрапила у заручники випадково: її побачили поряд із працівником СБУ у кафе на підконтрольній уряду України території.
МІПЛ зазначає, що у червні 2019 року бойовики вже передавали Медведчуку 4 заручників.
Передісторія:
- 20 січня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" 9 незаконно утримуваних осіб.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених із окупованих територій порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань у рамках "мінського" й "нормандського" форматів.
- У Тристоронній контактній групі заявили, що Російська Федерація та Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.
- 21 січня "Східна правозахисна група" повідомила, що ватажки ОРДЛО відпустили для передачі в Україну кількох людей, помилуваних заздалегідь. Медведчук просив у СБУ дозволу прийняти 4 жінок на КПВВ "Майорськ".
- Ввечері 21 січня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі полонених громадян України Медведчуку зупинений, літак із ними не вилетів з ОРДЛО.