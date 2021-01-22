"Пленницы для Медведчука": минимум 2 из 4 женщин больны
"Медийная инициатива за права человека" обнародовала истории четырех женщин, которых боевики ОРДЛО планировали передать через Виктора Медведчука в Украину, – Натальи Стаценко, Светланы Довгаль, Натальи Савченко и Екатерины Котенко.
Источник: Медийная инициатива за права человека в Facebook
Детали: Где эти женщины сейчас точно не известно, ведь глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что 21 января самолет с ними не вылетел и доставить людей через Минск невозможно. Женщин могли вернуть в места заключения, хотя главари в ОРДО и ОРЛО их якобы помиловали.
По данным МИПЧ, по меньшей мере две из этих женщин имеют проблемы со здоровьем. Инициатива опубликовала фото троих женщин: Довгаль, Савченко и Котенко.
Наталья Стаценко, 1978 г.р., была задержана в Донецке 10 июля 2019 года.
Бывшая заложница Елена Лазарева сообщила МИПЧ, что врача кожно-венерологического диспансера Макеевки обвинили в шпионаже. Однажды Лазарева видела Стаценко в СИЗО в Донецке во время прогулки – в конце лета 2019 года.
Бывший заложник боевиков Станислав Асеев вспоминал в комментарии "Радио Свобода", что Стаценко задержали, когда боевики получили доступ к его страницам в соцсетях – написали Наталье, схватили ее и бросили "на подвал" за то, что она общалась с ним.
По словам Асеева, эта женщина имеет большие проблемы со здоровьем и нуждается в операции на позвоночнике; она была среди 11-ти человек, которых в ТКГ предлагали освободить по гуманитарным соображениям.
Светлана Довгаль, 1973 г.р., пропала в Донецке 22 июля 2019 года. Ее обвинили в шпионаже.
Довгаль после начала оккупации выезжала в Киев, искала работу, но впоследствии вернулась в Донецк – работала администратором в гостинице "Виктория", которая считается "государственной гостиницей "ДНР".
Почти все время Довгаль удерживали в "Изоляции". Некоторые бывшие заложники говорят, что видели там ее в синяках после допросов, а также что у Светланы сахарный диабет.
Наталья Савченко, 1963 г.р., была задержана на Луганщине в августе 2017 года. Первые 7 месяцев женщину удерживали в подвале т.н. "МГБ ЛНР" под чужим именем.
Наталья работала в Луганске врачом-гинекологом. В начале конфликта пошла медиком в батальон боевиков "Заря". Позже ее обвинили в содействии СБУ в ликвидации т.н. "Начальника управления народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. Тот погиб утром 4 февраля 2017 года в Луганске в результате подрыва автомобиля.
Савченко была одной из трех женщин, которые проходили в этом деле. Она оказалась на месте происшествия и оказывала медицинскую помощь одному из боевиков, которых т.н. "ЛНР" также подозревала в "госизмене".
Екатерина Котенко, 1990 г.р., была задержана в Луганской области и приговорена "за шпионаж".
Котенко – жительница Стаханова Луганской области. По информации, которую распространяли боевики 9 декабря 2019 года, ее приговорили "за шпионаж в пользу Украины" на 12 лет. Якобы Котенко способствовала Дмитрию Праваторову, которого задержали 4 декабря 2019 года, а 13 апреля 2020 года отправили в Краснолуцкую исправительную колонию №19 за "кражу имущества".
По версии боевиков, Котенко "будучи женой военнослужащего" народной милиции "ЛНР", собирала и передавала сведения, составляющие "государственную тайну". По свидетельствам бывших заложниц, Котенко попала в заложники случайно: ее увидели рядом с сотрудником СБУ в кафе на подконтрольной правительству Украины территории.
МИПЧ отмечает, что в июне 2019 года боевики уже передавали Медведчуку 4 заложников.
Предыстория:
- 20 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
- В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.
- 21 января "Восточная правозащитная группа" сообщила, что главари ОРДЛО отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее. Медведчук просил СБУ разрешения принять 4 женщин на КПВВ "Майорск".
- Вечером 21 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, самолет с ними не вылетел из ОРДЛО.