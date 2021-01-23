Денісова каже, що заручників з ОРДЛО все ж таки передадуть через Мінськ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що проросійські бойовики передаватимуть полонених за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Мова йде про передачу заручників за участі кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: Денісова в коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми дізналися нову інформацію, її розповсюдили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали розповсюджувати деякі політики, що ніби-то (передавати – УП) будуть через Майорськ (КПВВ – УП), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк – Луганськ – Ростов-на-Дону – Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи із пропуску".

Деталі: За її словами, нової інформації щодо передачі наших співгромадян наразі немає.

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