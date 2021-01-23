Денісова каже, що заручників з ОРДЛО все ж таки передадуть через Мінськ
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що проросійські бойовики передаватимуть полонених за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Мова йде про передачу заручників за участі кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.
Джерело: Денісова в коментарі Радіо Свобода
Пряма мова: "Ми дізналися нову інформацію, її розповсюдили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали розповсюджувати деякі політики, що ніби-то (передавати – УП) будуть через Майорськ (КПВВ – УП), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк – Луганськ – Ростов-на-Дону – Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи із пропуску".
Деталі: За її словами, нової інформації щодо передачі наших співгромадян наразі немає.
Передісторія:
- 20 січня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" 9 незаконно утримуваних осіб.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених із окупованих територій порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань у рамках "мінського" й "нормандського" форматів.
- У Тристоронній контактній групі заявили, що Російська Федерація та Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.
- 21 січня "Східна правозахисна група" повідомила, що ватажки ОРДЛО відпустили для передачі в Україну кількох людей, помилуваних заздалегідь. Медведчук просив у СБУ дозволу прийняти 4 жінок на КПВВ "Майорськ".
- Ввечері 21 січня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі полонених громадян України Медведчуку зупинений, літак із ними не вилетів з ОРДЛО.