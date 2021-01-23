Денисова говорит, что заложников с ОРДЛО все же передадут через Минск

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пророссийские боевики будут передавать пленных по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Речь идет о передаче заложников с участием кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: Денисова в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы (передавать -– УП) будут через Майорск (КПВВ – УП), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону – Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску".

Детали: По ее словам, новой информации о передаче наших сограждан пока нет.

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