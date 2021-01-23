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Денисова говорит, что заложников с ОРДЛО все же передадут через Минск

Суббота, 23 января 2021, 00:51
Денисова говорит, что заложников с ОРДЛО все же передадут через Минск

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пророссийские боевики будут передавать пленных по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Речь идет о передаче заложников с участием кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: Денисова в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы (передавать -– УП) будут через Майорск (КПВВ – УП), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону – Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску".

Детали: По ее словам, новой информации о передаче наших сограждан пока нет.

Предыстория:

  • 20 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
  • В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
  • В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.
  • 21 января "Восточная правозащитная группа" сообщила, что главари ОРДЛО отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее. Медведчук просил СБУ разрешения принять 4 женщин на КПВВ "Майорск".
  • Вечером 21 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, самолет с ними не вылетел из ОРДЛО.

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛОДонбасс
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