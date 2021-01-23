Головні новини п’ятниці і ночі: причини пожежі у Харкові, реакція Кремля на розслідування Навального

Заступник Авакова розкрив деталі пожежі і пояснив, чому не врятували пенсіонерів, Пєсков каже, що палацом під Геленджиком Путін навіть не користується — актуальні новини 22 січня.

Про причини пожежі

23 січня 2021 року в Україні буде оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю 15 осіб у будинку для літніх людей, який функціонував незаконно в Харкові.

Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру.

В МВС кажуть, що врятувати 15 людей у пожежі, яка сталася в Харкові 21 січня, не вдалося через швидке поширення вогню та фізичний стан осіб, які перебували на другому поверсі приватного геріатричного пансіонату.

Про реакцію Кремля на розслідування про палац Путіна

Речник президента Росії Дмитро Пєсков називає "брехнею" інформацію про приналежність Володимиру Путіну величезного маєтку під Геленджиком із територією мінімум 68 гектарів і з захищеним від польотів небом, але власників не називає.

Водночас московська фірма ТОВ "Аерокомплекс", яка займається оснащенням аеропортів наземним обладнанням, ненавмисно підтвердила інформацію з розслідування Олексія Навального про "палац Путіна".

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