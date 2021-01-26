Данілов відбрив секретаря Радбезу РФ: Порад щодо мови не потребуємо

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Україна не потребує нічиїх порад у питанні захисту свої державної мови, тим паче – від агресора.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо".

Деталі: Данілов нагадує, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для українців – країна-агресор.

Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України.

Що передувало: Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що прийняття Києвом закону про державну мову є "продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США".

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це. Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Читайте також: Mova is… Закон про мову у цифрах

Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування

Передісторія: