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Данілов відбрив секретаря Радбезу РФ: Порад щодо мови не потребуємо

Вівторок, 26 січня 2021, 13:01

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Україна не потребує нічиїх порад у питанні захисту свої державної мови, тим паче – від агресора.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо". 

Деталі: Данілов нагадує, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для українців – країна-агресор.

Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України.

Що передувало: Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що прийняття Києвом закону про державну мову є "продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США".

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це. Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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Передісторія:

  • 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • З 16 січня 2021 року набула чинності 30 ст. мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.
  • Держдума Росії засудила політику України щодо використання української мови.

Українська правда
Теми: моваРосіявійнаРНБО


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