Данілов відбрив секретаря Радбезу РФ: Порад щодо мови не потребуємо
Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Україна не потребує нічиїх порад у питанні захисту свої державної мови, тим паче – від агресора.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова: "Українська мова - єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо".
Деталі: Данілов нагадує, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для українців – країна-агресор.
Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України.
Що передувало: Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що прийняття Києвом закону про державну мову є "продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США".
Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це. Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.
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Передісторія:
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- З 16 січня 2021 року набула чинності 30 ст. мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.
- Держдума Росії засудила політику України щодо використання української мови.