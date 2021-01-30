Тихановську висунули на Нобелівську премію миру
Субота, 30 січня 2021, 23:58
Президент Литви Гітанас Науседа висунув Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.
Джерело: Reuters із посиланням на власні джерела
Дослівно: "Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру".
Деталі: За інформацією одного з джерел, Науседа висунув Тихановську, яка зараз живе в Литві, аби продемонструвати підтримку білоруському демократичному руху і вимоги про проведення вільних виборів.