Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Президент Литви Гітанас Науседа висунув Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.

Джерело: Reuters із посиланням на власні джерела

Дослівно: "Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру".

Деталі: За інформацією одного з джерел, Науседа висунув Тихановську, яка зараз живе в Литві, аби продемонструвати підтримку білоруському демократичному руху і вимоги про проведення вільних виборів.