Тихановську висунули на Нобелівську премію миру
Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.
Джерело: агентство Baltic News Service. Тихановська в Twitter. Reuters з посиланням на два джерела
Деталі: Першим про це повідомило агентство Reuters, пізніше Baltic News Service підтвердило в уряді Литви висунення Тихановської на Нобелівську премію миру, заявки на яку приймаються до 31 січня.
За інформацією одного з джерел Reuters, Науседа висунув Тихановську, яка зараз живе в Литві, щоб продемонструвати підтримку білоруського демократичного руху і вимоги про проведення вільних виборів.
UPD: Тихановська в Twitter подякувала президенту Литви за висунення її на премію миру.
Пряма мова: "Неймовірний момент! Дякую президенту Науседі за висунення мене і всього народу Білорусі на Нобелівську премію миру. Це великий вираз солідарності з Білоруссю і визнання нашої мирної боротьби за свободу, яка надихає весь світ з серпня минулого року".
Знати більше: "Легкий хаос, но – одно слово – свобода". Почему белорусы едут в Украину и зачем им здесь свой "Майдан"
Довідка: Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті протягом п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір. Відомо що в цьому році на премію вже номінували Джуліана Ассанжа, Челсі Меннінга, Едварда Сноудена і рух за громадянські права Black Lives Matter (BLM).
Нобелівську премії миру 2020 року присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН, яка за 60 років свого існування стала найбільшою в світі організацією, що веде боротьбу проти голоду на планеті. Число номінантів торік досягло 318 (211 фізичних осіб та 107 організацій).
У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.
Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.
Що передувало:
- 19 січня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення в Білорусь для неї та інших лідерів демократичних сил.
- Торік 18 жовтня норвезький депутат від християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало.
- 16 грудня Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали цьогорічну премію Європаламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.
Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Нагадаємо:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
- 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.