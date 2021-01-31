Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую претендентом на получение Нобелевской премии мира.

Источник: Baltic News Service. Тихановська в Twitter. Reuters со ссылкой на два источника

Детали: Первым об этом сообщило агентство Reuters, позже Baltic News Service подтвердило в правительстве Литвы выдвижение Тихановской на Нобелевскую премию мира, заявки на которую принимаются до 31 января.

По информации одного из источников Reuters, Науседа выдвинул Тихановскую, которая сейчас живет в Литве, чтобы продемонстрировать поддержку белорусского демократического движения и требования о проведении свободных выборов.

UPD: Тихановская в Twitter поблагодарила президента Литвы за выдвижения ее на премию мира.

Прямая речь: "Невероятный момент! Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это большое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года".

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Справка: Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор. Известно что в этом году на премию уже номинирован Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг, Эдвард Сноуден и движение за гражданские права Black Lives Matter (BLM).

Нобелевскую премии мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН, которая за без малого 60 лет своего существования стала крупнейшей в мире организацией, ведущей борьбу против голода на планете. Число номинантов в этом году достигло 318 (211 физических лиц и 107 организаций).

В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абый Ахмеду. Премьер Эфиопии помог положить конец 20-летней войне между Эфиопией и Эритреей. Он вместе с президентом Эритреи разработал принципы мирного соглашения, которое прекратило конфликт между странами.

Ахмед предложил либеральные реформы для Эфиопии и освободил тысячи оппозиционных активистов из тюрем. Эфиопия и Эритрея возобновили дипломатические отношения, открыли посольства и возобновили авиасообщение.

Что предшествовало:

19 января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения в Беларусь для нее и других лидеров демократических сил.

В прошлом году 18 октября норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

16 декабря Светлана Тихановська, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.

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