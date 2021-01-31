Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую претендентом на получение Нобелевской премии мира.

Источник: Baltic News Service. Тихановська в Twitter. Reuters со ссылкой на два источника

Детали: Первым об этом сообщило агентство Reuters, позже Baltic News Service подтвердило в правительстве Литвы выдвижение Тихановской на Нобелевскую премию мира, заявки на которую принимаются до 31 января.

По информации одного из источников Reuters, Науседа выдвинул Тихановскую, которая сейчас живет в Литве, чтобы продемонстрировать поддержку белорусского демократического движения и требования о проведении свободных выборов.

UPD: Тихановская в Twitter поблагодарила президента Литвы за выдвижения ее на премию мира.

Прямая речь: "Невероятный момент! Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это большое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года".

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Справка: Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

Нобелевскую премии мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН, которая за без малого 60 лет своего существования стала крупнейшей в мире организацией, ведущей борьбу против голода на планете.

В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абый Ахмеду. Премьер Эфиопии помог положить конец 20-летней войне между Эфиопией и Эритреей. Он вместе с президентом Эритреи разработал принципы мирного соглашения, которое прекратило конфликт между странами.

Ахмед предложил либеральные реформы для Эфиопии и освободил тысячи оппозиционных активистов из тюрем. Эфиопия и Эритрея возобновили дипломатические отношения, открыли посольства и возобновили авиасообщение.

Что предшествовало:

19 января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения в Беларусь для нее и других лидеров демократических сил.

В прошлом году 18 октября норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

30 января депутат парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул движение за гражданские права Black Lives Matter (BLM) на соискание Нобелевской премии мира.

16 декабря Светлана Тихановська, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.

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