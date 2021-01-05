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Саудівська Аравія відкрила кордони із Катаром після трьох років конфлікту

Вівторок, 5 січня 2021, 03:15

Саудівська Аравія з 4 січня відкрила наземні, повітряні та морські кордони із Катаром, які були закриті із літа 2017 року. 

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на главу МЗС Кувейту

Деталі: Окрім того, 5 січня емір Катару відвідає саміт країн Перської затоки в Саудівській Аравії.

Планується, що після саміту сторони підпишуть угоду про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією, ОАЕ, Бахрейном і Єгиптом з одного боку і Катаром з іншого.

У церемонії також повинен взяти участь радник президента США Джаред Кушнер та інші високопоставлені представники Сполучених Штатів. 

Передісторія: 

  • Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн влітку 2017 року розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.
  • Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.
  • Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.
  • Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Українська правда
Теми: Саудівська Аравіяміжнародні відносини


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