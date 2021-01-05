Саудівська Аравія відкрила кордони із Катаром після трьох років конфлікту
Вівторок, 5 січня 2021, 03:15
Саудівська Аравія з 4 січня відкрила наземні, повітряні та морські кордони із Катаром, які були закриті із літа 2017 року.
Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на главу МЗС Кувейту
Деталі: Окрім того, 5 січня емір Катару відвідає саміт країн Перської затоки в Саудівській Аравії.
Планується, що після саміту сторони підпишуть угоду про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією, ОАЕ, Бахрейном і Єгиптом з одного боку і Катаром з іншого.
У церемонії також повинен взяти участь радник президента США Джаред Кушнер та інші високопоставлені представники Сполучених Штатів.
Передісторія:
- Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн влітку 2017 року розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.
- Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.
- Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.
- Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".
Українська правда