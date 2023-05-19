Зеленський у Саудівській Аравії поговорив із представниками ОАЕ, Оману, Кувейту й Іраку

Президент України Володимир Зеленський у Королівстві Саудівська Аравія, куди він прибув для участі в саміті Ліги арабських держав, провів зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час переговорів із віце-президентом, віце-прем’єр-міністром ОАЕ шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном Зеленський поінформував про ситуацію на українському фронті та відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації.

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Окрему увагу сторони приділили реалізації української "формули миру" та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ.

Зеленський і шейх Мансур бін Заїд Аль-Нагаян обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Сторони домовилися про роботу делегацій і поговорили про розвиток торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

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Під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом Зеленський теж говорив про реалізацію української "формули миру".

Президент наголосив на важливості підтримки мирних зусиль України країнами регіону.

Сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії між Україною та Оманом і можливі подальші контакти.

Під час перемовин зі спадкоємним принцем Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Зеленський висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразово засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський вказав на перспективи взаємодії між Україною та Кувейтом у низці гуманітарних питань. Президент подякував Кувейту за підтримку України в енергетичній сфері. Сторони домовилися про посилення взаємодії в цих напрямках.

Також у Джидді Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Президент подякував Іраку за солідарність з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права.

Зеленський висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили можливі шляхи участі Іраку в імплементації української "формули миру".

Президент запросив прем’єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпраці.

Нагадаємо: У перший рік президентської каденції Володимира Зеленського набула розголосу його поїздка до Оману.

На самому початку 2020 року Зеленський разом із родиною полетів в Оман. І хоча він нібито летів туди рейсовим літаком за власні кошти, президент зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Журналісти проєкту "Схеми" дізналися, що еленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

19 травня 2023 року Володимир Зеленський почав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, а потім виступив на саміті Ліги арабських країн.

ЗМІ повідомили, що з Саудівської Аравії Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми в Японії, щоб особисто приєднатися до лідерів країн "Великої сімки", однак в РНБОУ запевнили, що виступ перед G7 буде онлайн.