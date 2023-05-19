Зеленський у Саудівській Аравії поговорив із представниками ОАЕ, Оману, Кувейту й Іраку

Президент України Володимир Зеленський у Королівстві Саудівська Аравія, куди він прибув для участі в саміті Ліги арабських держав, провів зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час переговорів із віце-президентом, віце-прем’єр-міністром ОАЕ шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном Зеленський поінформував про ситуацію на українському фронті та відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації.

Окрему увагу сторони приділили реалізації української "формули миру" та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ.

Зеленський і шейх Мансур бін Заїд Аль-Нагаян обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Сторони домовилися про роботу делегацій і поговорили про розвиток торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом Зеленський теж говорив про реалізацію української "формули миру".

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Президент наголосив на важливості підтримки мирних зусиль України країнами регіону.

Сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії між Україною та Оманом і можливі подальші контакти.

Під час перемовин зі спадкоємним принцем Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Зеленський висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразово засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський вказав на перспективи взаємодії між Україною та Кувейтом у низці гуманітарних питань. Президент подякував Кувейту за підтримку України в енергетичній сфері. Сторони домовилися про посилення взаємодії в цих напрямках.

Також у Джидді Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

Президент подякував Іраку за солідарність з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права.

Зеленський висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Сторони обговорили можливі шляхи участі Іраку в імплементації української "формули миру".

Президент запросив прем’єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпраці.

Нагадаємо: У перший рік президентської каденції Володимира Зеленського набула розголосу його поїздка до Оману.

На самому початку 2020 року Зеленський разом із родиною полетів в Оман. І хоча він нібито летів туди рейсовим літаком за власні кошти, президент зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Журналісти проєкту "Схеми" дізналися, що еленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

19 травня 2023 року Володимир Зеленський почав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, а потім виступив на саміті Ліги арабських країн.

ЗМІ повідомили, що з Саудівської Аравії Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми в Японії, щоб особисто приєднатися до лідерів країн "Великої сімки", однак в РНБОУ запевнили, що виступ перед G7 буде онлайн.