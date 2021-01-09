Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Британії найбільше померлих від COVID-19 з початку пандемії

Субота, 9 січня 2021, 14:54

Велика Британія повідомила про 1325 нових смертей від COVID-19 у п’ятницю, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Досі найбільша добова смертність від коронавірусної хвороби у Британії була зафіксована 21 квітня 2020 року - 1224.

За минулу добу було виявлено також 68 053 ​​нових випадки зараження.

На цьому тижні Англія вступила в третій локдаун із повідомленням "залишайтеся вдома", оскільки представники органів охорони здоров'я посилаються на збільшення кількості госпіталізацій, які загрожують перевищенням спроможності Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Лондон оголосив про режим підвищеної небезпеки у п’ятницю через тиск на лікарні у зв’язку з поширенням більш заразного типу вірусу.

"Кожне життя, втрачене через цей вірус, є трагедією, але, на жаль, ми можемо очікувати, що кількість загиблих зростатиме, поки ми не зупинимо розповсюдження", - сказав Вільям Уелфаер, директор з питань реагування на COVID-19 в Public Health England.

"Для захисту своїх близьких дуже важливо, щоб ми всі залишалися вдома, де це можливо. Це зменшить кількість нових інфекцій, полегшить тиск на NHS та врятує життя " – додав він.

Теми: Велика Британіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоВ Індонезії розбився пасажирський літак

COVID не передається через шкарпетки: Степанов пояснив логіку заборон

Google видалив соцмережу Parler, куди міг перейти Трамп

Коронавірус в Україні: майже 2,5 тисячі госпіталізованих і 8 тисяч одужань

Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський у Буковелі, блокування Трампа у Twitter

Twitter назавжди заблокував Трампа 

Усі новини...
Велика Британія
Лондон оголосив режим підвищеної небезпеки через COVID-19
Британія затвердила третю вакцину від коронавірусу
Британський міністр звинуватила Трампа в атаці на Капітолій
Останні новини
15:03
Прокуратура розслідує обстріл бригади, що ремонтувала водогін
14:54
У Британії найбільше померлих від COVID-19 з початку пандемії
14:45
Міста біля АЕС, що втратили пільги, хочуть їх повернути
14:10
Меркель: найближчі тижні будуть найтяжчими за час пандемії
13:40
оновленоВ Індонезії розбився пасажирський літак
13:23
Рекордні снігопади в Іспанії: є загиблі, заблоковані дороги і аеропорт
13:20
Кабмін позбавив жителів міст біля АЕС знижки на електроенергію
13:09
Найближчими днями Україна снігу не дочекається
12:30
Греція продовжила локдаун до 18 січня
11:59
Європарламент після майже річної перерви збереться на сесію у Страсбурзі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!