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У США зафіксували рекордні 310 тисяч заражень Covid за добу

Субота, 9 січня 2021, 17:35
Фото: AP

У Сполучених Штатах Америки у суботу, 9 січня, зафіксували рекордні 310 тисяч нових заражень коронавірусом.

Джерело: DW з посиланням на дані Covidtracking

Деталі: За останньою інформацією, середні показники заражень, госпіталізацій і смертей в країні за тиждень є рекордно високими. Напередодні, 8 січня, в США вперше підтвердили понад чотири тисячі летальних випадків за добу.

США посідають перше місце за кількістю зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом та смертей через ускладнення.

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у країні вже виявили більше 21,8 мільйона випадків зараження коронавірусом і майже 369 тисяч смертельних випадків.

Нагадаємо: У США, ймовірно, з'явився власний, більш заразний штам коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.



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