Російський Су-24 пролетів на малій висоті поруч з есмінцем США в Чорному морі

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 провів політ на малій висоті над американським есмінцем USS Donald Cook, який перебуває у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві 6-го флоту США.

"ВМС США проводять регулярні операції у Чорному морі, щоб забезпечити безпеку партнерів НАТО та стабільність у регіоні. Сьогодні американський корабель USS Donald Cook працював в міжнародних водах Чорного моря, а російський Су-24 провів низький політ поруч", - йдеться у повідомленні.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb