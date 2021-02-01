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Російський Су-24 пролетів на малій висоті поруч з есмінцем США в Чорному морі

Понеділок, 1 лютого 2021, 10:21

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 провів політ на малій висоті над американським есмінцем USS Donald Cook, який перебуває у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві 6-го флоту США.

"ВМС США проводять регулярні операції  у Чорному морі, щоб забезпечити безпеку партнерів НАТО та стабільність у регіоні. Сьогодні американський корабель USS Donald Cook працював в міжнародних водах Чорного моря, а російський Су-24 провів низький політ поруч", - йдеться у повідомленні.

Заява супроводжується відео, на якому чітко можна побачити, як російський літак пролітає поблизу американського корабля на малій висоті і на невеликій дистанції від нього.

На даний час у Чорному морі перебувають три американських кораблі - ракетні есмінці USS Porter та USS Donald Cook і танкер-заправник USNS Laramie.

Флот США разом з іншими країнами НАТО регулярно проводять операції у Чорному морі згідно з міжнародним законодавством. 



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