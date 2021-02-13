Допит керівників НАБУ у справі Татарова скасовується – Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що допит директора НАБУ Артема Ситника та начальника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського не відбудеться.

Джерело: Венедіктова у Facebook, журналіст Юрій Бутусов у Facebook, екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в Telegram

Дослівно Венедіктова: "Допит Ситника та Калужинського відміняється".

Деталі: У п'ятницю ввечері журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Офіс генпрокурора викликає директора НАБУ Ситника, керівника підрозділу детективів Калужинського, а також старшого детектива НАБУ Руслана Габріеляна на допит в якості свідків у справі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова на понеділок, 15 лютого.

За його інформацією, керівників НАБУ викликали на допит заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який тісно пов'язаний з Татаровим і Анрієм Порновим, а також прокурор Юрій Розанов для того, щоб зобразити конфлікт інтересів НАБУ в розслідуванні справи Татарова.

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова Наглый... Опубликовано Юрій Бутусовым Пятница, 12 февраля 2021 г.

Дослівно Бутусов: "Викликаючи в якості свідків керівників, які ведуть розслідування і керують НАБУ, Татаров вирішив руками своїх підручних зобразити... конфлікт інтересів у справі, і забрати під цим приводом справу Татарова у НАБУ! За законом не може бути хтось одночасно і процесуальною стороною у справі, і свідком у справі. Тобто викликаючи в якості свідків відповідальних за розслідування, вони одразу приймуть рішення забрати справу Татарова на законних підставах з НАБУ".

Докладніше: Реагуючи на повідомлення Венедіктової, Бутусов у суботу зазначив, що скасування нею допиту керівників НАБУ є дуже швидким і важливим рішенням, яке зірвало спробу заступника генпрокурора Олексія Симоненка створити конфлікт інтересів у розслідуванні і забрати справу Татарова з НАБУ.

У свою чергу, колишній нардеп і журналіст, а зараз член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко також підтвердив інформацію, що у п'ятницю керівники НАБУ отримали виклик на допит на понеділок.

Водночас він звернув увагу на те, що Венедіктова заявила про скасування допиту двох керівників НАБУ, але не детектива Руслана Габріеляна, який розслідує справу Татарова.

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