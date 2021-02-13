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Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется – Венедиктова

Суббота, 13 февраля 2021, 11:23
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что допрос директора НАБУ Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова не состоится.

Источник: Венедиктова в Facebook, журналист Юрий Бутусов в Facebook, экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram

Дословно Венедиктова: "Допрос Сытника и Калужинского отменяется".

Детали: В пятницу вечером журналист Юрий Бутусов сообщил, что Офис генпрокурора вызывает директора НАБУ Сытника, руководителя подразделения детективов Калужинского, а также старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна на допрос в качестве свидетелей по делу Татарова на понедельник, 15 февраля.

По его информации, руководителей НАБУ вызвали на допрос заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Порновым, а также прокурор Юрий Розанов для того, чтобы изобразить конфликт интересов НАБУ в расследовании дела Татарова.

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова Наглый...

Опубликовано Юрій Бутусовым Пятница, 12 февраля 2021 г.

Дословно Бутусов: "Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле, и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ".

Подробнее: Реагируя на сообщение Венедиктовой, Бутусов в субботу отметил, что отмена ею допроса руководителей НАБУ является очень быстрым и важным решением, которое сорвало попытку заместителя генпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело Татарова из НАБУ.

В свою очередь, бывший нардеп и журналист, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко также подтвердил, что в пятницу руководители НАБУ получили вызов на допрос на понедельник.

В то же время он обратил внимание на то, что Венедиктова заявила об отмене допроса двух руководителей НАБУ, но не детектива Руслана Габриэляна, который расследует дело Татарова.

Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению Татарова.
  • В офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должна проводить СБУ.

Украинская правда
Темы: НАБУТатаровОфис генпрокурораВенедиктоваСытник


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