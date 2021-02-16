ОГП про катастрофу МАУ: Іран прикривається таємницею, Україна одна в розслідуванні

Офіс генпрокурора нарікає на слабку співпрацю у розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані: відповідей Канади на запити доводиться чекати місяцями, а Іран приховує інформацію, прикриваючись військовою таємницею.

Джерело: заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Україна залишилася одна у своєму розслідуванні. Запити про правову допомогу виконуються місяцями. Ми розуміємо, така обставина, як пандемія, що вразила весь світ, звичайно, ускладнила навіть авіасполучення і передачу матеріалів, але тим не менше.

Є труднощі з передачею матеріалів із Канади. Українські прокурори в постійному "конекті" з канадськими колегами, але це мало сприяє оперативному виконанню наших запитів про правову допомогу на території Канади й передачу матеріалів в Україну.

У зв'язку з цим ми навіть ініціювали візит української групи в Канаду для можливості проведення особистих зустрічей із нашими канадськими партнерами, і сподіваюся, що його розглянуть найближчим часом".

Деталі: Мамедов також сказав, що відповіді Ірану на письмові запити чи доручення українських прокурорів були неповними, а незабаром Тегеран може перестати відповідати.

На слова військового прокурора Тегерану про те, що оператор ЗРК нібито ідентифікував літак МАУ як об'єкт, який рухається поза курсом польоту, Мамедов заперечив, що "український літак не відхилявся від курсу", а оператор мав відрізнити літак від крилатої ракети хоча б за швидкістю польоту й набором висоти.

Пряма мова Мамедова: "Суттєвого просування в діалозі з Іраном немає. Зараз українсько-іранські відносини в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування. Вони надали проєкт фінального звіту, який опрацьовує уповноважений представник у технічному розслідуванні від України. У кримінальному процесі після жовтневих переговорів ми ще не отримували відповіді на наші запити про правову допомогу…

Щодо більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте: на умовах конфіденційності ми подали запит передати нам файл із записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої зроблені були постріли. Іран мовчить. Але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збитий зумисно, й докази цього факту цілеспрямовано приховуються?!.

Те, що ми досі чули від Ірану, підтверджує неспроможність їхніх версій і умисний характер дій – не надавати Україні речові докази в справі. Іран не пояснює, як відбувається координація між військовими й цивільними, і ми в цьому бачимо спроби приховати правду про те, що трапилося. Це принципово важливо, тому що український літак мав дозвіл військової влади на виліт – і попри це був збитий кілька хвилин по тому…

Я можу припустити, що Іран незабаром може оголосити про винесення вироку щодо осіб, даних і посад яких ми так і не дізнаємося, і далі на всі запити про правову допомогу буде рапортувати про наявність вироку у вигляді максимальної міри покарання – 3 роки позбавлення волі".

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